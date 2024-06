Gwyneth Paltrow se convierte en una 'Cenicienta moderna' con vestido 'nude' de cristales y sandalias de Swarovski

Dentro del contexto de la Semana de la Moda masculina de Milán, en la que se presentan todas las novedades de primavera-verano 2025 con diferentes desfiles y presentaciones, uno de los eventos que ha marcado la agenda 'fashion' de este fin de semana ha sido la exposición de 'Swarovski 'Masters of Light: from Vienna to Milan' en el Palazzo Citterio.

Al evento acudieron importantes personalidades de todo el planeta, como Jessica Alba o Laetitia Casta, aunque Gwyneth Paltrow logró convertirse en el centro de atención gracias a un vestido 'nude' repleto de cristales brillantes.

El look de 'Cenicienta moderna' de Gwyneth Paltrow

Al ser una de las invitadas de la marca, la actriz llevó un icónico collar XL de Swarovski y un 'total look' protagonizado por cristales, convirtiéndose así en toda una 'Cenicienta moderna'.

A sus 51 años de edad, Gwyneth demostró, una vez más, máxima confianza en sí misma con un vestido midi 'nude' con bordados de cristales por todo el cuerpo. Se trata, sin duda, de un precioso diseño con el que, al jugar con el efecto de las luces sobre el mismo, la actriz consiguió brillar.

Gwyneth Paltrow acude a la exposición 'Masters of Light - From Vienna to Milan' de Swarovski WireImage

El diseño, además, se caracterizaba por un escote redondo, tirantes y corte recto. Sin embargo, la estadounidense supo completar su estilismo con un original calzado: unas sandalias de tacón con tiras al tobillo también repletas de cristales.

Respecto a su 'beauty look', Gwyneth apostó por la naturalidad, de manera que no quitó protagonismo al look en sí, que ya era lo suficientemente llamativo. En este sentido, Paltrow llevó su melena suelta y ondulada, peinada con la raya en medio, así como un maquillaje muy natural en el que destacaban sus ojos enmarcados y un sutil brillo en los labios.

Con este estilismo, la actriz ha demostrado una vez más máxima seguridad en sí misma, así como que, a sus 51 años, sigue siendo todo un icono de estilo.

