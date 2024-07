Giorgio Armani cumple 90 años: un repaso por los looks más icónicos del diseñador italiano

Seas o no amante de la moda, seguro que has oído hablar alguna vez de Giorgio Armani, y es que después de 54 años, el diseñador italiano ha conseguido hacerse un hueco tanto en las mejores alfombras rojas como en el armario de los hombres que les gusta vestir bien. Sus trajes son todo un icono, pero sus vestidos más refinados pueden elevarse incluso a la categoría de arte.

Tras fundar su propia marca en 1973 y triunfar con el traje desestructurado, su nombre corrió como la pólvora y Hollywood no tardó en llamar a la puerta de su atelier, consiguiendo que las grandes estrellas femeninas quisieran ser vestidas por él en las entregas de premios, como ocurrió con Diane Keaton, que recogió su Oscar por su papel en Annie Hall llevando un 'blazer' de Armani. Sus diseños han salido en películas como American Gigolo y Corrupción en Miami, vinculando a la firma con el cine y a la cultura 'yuppie'.

Hoy, el diseñador cumple 90 años mientras sigue al pie del cañón de Armani. Incluso todavía sale al final de los desfiles para darse un baño de aplausos junto a las modelos. Por esta razón, hacemos un repaso a los looks más icónicos creados por el italiano y que han conseguido transformar la moda con el paso de los años. ¡Felicidades, maestro!

Diane Keaton recoge su Oscar

Diane Keaton con su Oscar a mejor actriz por 'Annie Hall' Albert Estapé Vilà | AP

En la década de los 70, las tendencias iban hacia una moda para mujeres muy femenina, con cierto toque bohemio, pero arreglado. Por eso, sorprendió cuando Diane Keaton subió a recoger el Oscar a mejor actriz por Annie Hall llevando un blazer largo y entallado de Giorgio Armani, revolucionando la estética del momento.

Jodie Foster gana el Oscar vestida de Armani

Jodie Foster gana el Oscar a mejor actriz en 1992 Getty Images

El silencio de los corderos es una de las mejores películas de todos los tiempos, por lo que no es extraño que su protagonista ganase el Oscar a mejor actriz. Para un momento tal especial, escogió un impresionante vestido del diseñador con un estilo muy ochentero, en azul celeste, escote corazón 'strapless', de largo hasta las rodillas y una minicola desde la cadera hasta los tobillos.

Julia Roberts y el traje masculino

Julia Roberts en los Globos de Oro de 1990 Getty Images

Podríamos decir que Julia Roberts en los 90 era como Zendaya ahora, ya que todo lo que se ponía terminaba siendo tendencia y no había nada que le sentase mal. Ejemplo de ello es el traje gris 'oversize' de Giorgio Armani que llevó para recoger el Globo de Oro en 1990. A diferencia de Diane, la actriz apostó por el estilo más masculino -con corbata incluida- que acabó levantando pasiones y dejándonos con uno de los looks más icónicos del diseñador italiano.

Cate Blanchett, su musa no oficial

Cate Blanchett en la alfombra roja de los Oscar del 2007 Albert Estapé Vilà | AP

Si hay una persona a la que le siente bien tanto los vestidos como los trajes, es Cate Blanchett. Prueba de ello es el look que llevó en la alfombra roja de los Oscar del 2007, donde apareció con un vestido plateado y de escote asimétrico de Armani. El diseño contaba con miles de incrustaciones de cristal de Swarovski y estaba valorado en 200.000 dólares.

El look más galáctico

Lady Gaga en los Grammy 2010 Getty Images

Uno de los looks más extravagantes de la historia de los Grammy lo llevó, como no, Lady Gaga. Durante sus primeros años, la artista nos sorprendía siempre con conjuntos imposibles, como el vestido de carne o el vestido galáctico con el que la vimos en los Premios Grammy del 2010. En aquella ocasión, llevó un look firmado por Armani Privé, con el largo asimétrico, en raso semitransparente lavanda, estructurado y con círculos que rodeaban su cuerpo como si estuvieran en órbita.

Katy Perry y su vestido angelical

Katy Perry en la alfombra roja de los Grammy del 2011 Carmelo Encinas | AP

De nuevo, Armani hizo su aparición en la alfombra roja de los Grammy, con un vestido muy especial que llevó Katy Perry. La artista lució su look más angelical con un vestido de bajo asimétrico con la falda perlada a la que le seguía una larga cola. El diseño contaba con un cut-out lateral que lo unía con el top de pedrería, aunque el detalle más impresionante fueron las alas que llevaba en la espalda.

Penélope Cruz y su vestido de Cenicienta

Penélope Cruz en los premios Oscar del 2012 Getty Images

En el 2012, Penélope Cruz se convirtió en una de las mejores vestidas de los Oscar con un look que parecía sacado de un cuento de hadas, en concreto, del de Cenicienta. Se trataba de un diseño de Armani de raso semitransparente a capas, con escote bardot, corsé interior y falda en 'A'.

Amanda Seyfried en rojo

Amanda Seyfried en los premios Oscar de 2021 Matt Sayles/Getty Images

Una de las mejores vestidas de la historia de los Oscars es Amanda Seyfried gracias a su vestido de tul rojo de Armani Privé con escote palabra de honor en 'V' y una falda de tul extravoluminosa. La silueta ajustada hasta la cadera huía del estilo princesa para darle un aire más maduro y sexy en un estilismo de 10.

