Georgina Rodríguez lleva al fútbol el vestido de flores más sexy y lo combina con botas altas de tacón

Uno de los momento más virales de esta semana han sido las lágrima desoladas de Cristiano Ronaldo tras la eliminatoria de Portugal en la Eurocopa (competición en la que España ya ha pasado a semifinales tras derrotar ayer a Alemania, 2-1). Sin embargo, para que su paso por la competición no quede en el olvido, Georgina Rodríguez ha compartido con nosotras el look más explosivo con el que triunfó en la Eurocopa.

Un estilismo rompedor, cañero y sexy, al estilo 'mob wife' al que nos tiene acostumbradas. La influencer apostó por un look negro y rojo tan exótico como sofisticado, con un toque italiano y perfecto para triunfar en las noches más especiales, tanto de verano como de cualquier otra temporada.

El look más explosivo de Georgina Rodríguez para una tarde de fútbol

Ir al fútbol con vaqueros y zapatillas es una posibilidad que a Georgina Rodríguez ni se le pasa por la cabeza. Amante de la moda, del estilo maximalista y de lograr los looks más exhuberantes, no podía dejar de enseñarnos el outfit con el que triunfó en la eliminatoria de Portugal de esta Eurocopa 2024.

Georgina se enfundó en un mini vestido efecto tipazo de Guess, un modelo plisado y ajustado al cuerpo, con manga larga y hombros descubiertos, escote de corazón y un toque muy sexy que se ajustaba perfectamente a su silueta y le sentaba como un guante. Un diseño estampado con rosas rojas que homenajeaba al icónico print floral que Loewe adora esta temporada.

Ella lo combinó con unas botas altas de tacón de aguja, para estilizar más su figura y darle al look el toque de poder que tanto adora. En cuanto al bolso, como no podía ser de otra forma, Georgina escogió uno de sus exclusivos Birkin de Hermès, en color rojo, el tono tendencia por excelencia del año, y decorado con estampado de cocodrilo a tono. Un estilismo tan inesperado como sofisticado, con el que la mujer de Cristiano Ronaldo sufrió el último partido de Portugal contra Francia mientras disfrutaba de un café con leche.

Las claves para replicar el look más explosivo de Georgina Rodríguez

Nos hemos ido de compras a Mango para enseñarte opciones lowcost con las que puedes replicar el look de Georgina Rodríguez para triunfar en los planes más cañeros del verano. Podrás combinar el vestido con una cazadora biker o con una blazer, para darle un aire más rebelde o sofisticado.

Vestido palabra de honor flores de Mango, 29,99€ REF. 77082924-MATIS-LM Mango

Botas tacón efecto animal print de Mango, 35,99€ (antes 69,99€) REF. 67030255-AMALIA-LM Mango

Bolso piel tachuelas de Mango, 39,99€ (antes 69,99€) REF. 67094786-RONDA-LM Mango

