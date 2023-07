Georgina Rodríguez vuelve a incendiar Instagram con un vestido ajustado rojo que potencia las siluetas

Georgina Rodríguez sigue disfrutando de las vacaciones junto a su familia en la isla italiana de Cerdeña. Mientras aprovecha el sol a bordo del yate de su pareja, Cristiano Ronaldo, junto a sus hijos y amigos, nos enseña también sus baños en el mar, como disfruta de la gastronomía, del vino y sobre todo cómo luce unos looks espectaculares.

En sus últimas publicaciones hemos vuelto a ver uno de sus estilismos más característicos, un vestido ajustado con tacones y complementos. El vestido elegido para esta ocasión es mini, de color rojo y de la marca Diesel (325 €), que marca la figura de la forma más favorecedora. Esta pieza sin duda era la protagonista de su 'outfit', aunque le ha dado su toque también con los complementos, unos tacones altos de salón en color blanco, un bolso Bikin de Hermès negro y unas gafas a juego con el bolso.

También ha elevado el look con parte de su colección de joyas, con un espectacular reloj también en color rojo de Jacob & Co, de 72.000 dólares, con la esfera de diamantes, que ya habíamos visto en Rihanna durante su actuación en la Super Bowl de este año. Además, ha incluido unos anillos a juego con el reloj y unos aros grandes en color dorado, que deja ver con un moño bajo que le da un aspecto de 'clean look'.

La marca más vista entre las 'celebrities'

La marca Diesel ha estado muy presente esta temporada. No hemos parado de verla en 'influencers' y artistas tanto de España como internacionales. En pantalones, vestidos, tops o el cinturón con el logo tan característico...

Con un estilo arriesgado, cómodo y casual, esta firma nació con la idea de crear 'jeans' premium y se ha terminado catalogando como uno de los símbolos de las artistas de estilo urbano. Con prendas de este distintivo hemos podido ver a Aitana en varias ocasiones, a Laura Escanes, luciendo sus pantalones cargo o a Lola Índigo.

Lo que empezó siendo una firma de vaqueros, se ha acabado convirtiendo en una marca de culto que ha sacado a relucir su logo y que parece que de momento no vamos a dejar de ver, después de que Gio siga marcándolo como una de las tendencias de este verano.

