2x1 de Hawkers o cómo combinar tus gafas de sol como un complemento más

Aquello de tener solamente unas gafas de sol y usarlas todos los días es cosa del pasado. Las gafas se han eregido como un complemento de moda más y ahora prestamos mucha más atención. Además, nos permiten jugar libremente. Por ejemplo, elegir el modelo que combina mejor con nuestro look o dar un giro de guión con un toque de color y atrevimiento.

Este cambio de perspectiva no hubiera sido posible sin marcas como Hawkers, que apostó desde su creación en 2013 por gafas de calidad a precios asequibles. Su catálogo no supera los 50€, siempre tienen algún código promocional Hawkers activo para conseguir un descuento en el momento de pago y periódicamente lanzan campañas con grandes rebajas. Como ahora, que tienen su famoso Hawkers 2x1.

Aprovecha la oferta de gafas Hawkers 2x1

La oferta del 2x1 en gafas de sol Hawkers es todo un clásico de la marca. Cada cierto tiempo nos suelen traer de nuevo la promoción para que podamos ampliar nuestra colección de gafas de sol en los estilos que más nos gusten, tanto en gafas Hawkers para mujer como para hombre. La oferta no es acumulable con otros códigos descuentos y estará activa por un tiempo limitado.

En el caso de la promoción, tan solo tendrás que elegir los dos modelos de gafas de sol que te gusten y, automáticamente, recibirás totalmente gratis el modelo de menor importe. Eso sí, tienes que tener en cuenta que la promoción no es aplicable para las secciones New In ni Eyewear. ¿Quieres algunas ideas? Aquí van cinco modelos de gafas de sol que puedes encontrar en la promoción 2x1 de Hawkers.

Gafas de sol Hawkers para hacer 'match' con tu look

Hawkers Moma Polarized Gold Green

Hawkers MOMA por 49,99€ Hawkers

Hay clásicos que no mueren y, por otro lado, hay modelos retro que de vez en cuando vuelven a ser tendencia. Es el caso de estas gafas unisex con montura metálica en color dorado con lentes redondas en verde. Su precio ahora mismo es de 49,99€.

Hawkers Brigitte

Hawkers Brigitte por 44,99€ Hawkers

Un llamativo diseño, con la clásica forma de ojos de gato, que ofrecen un aire de distinción y elegancia. Una montura sobredimensionada en color negro que va a juego con el gris degradado de sus lentes polarizadas. Su precio es de 44,99€.

Hawkers One Raw

Hawkers One Raw por 34,99€ Hawkers

Uno de los modelos más clásicos y conocidos de la marca. Estas gafas de sol forman parte de la Colección ‘Made in Spain’, combinando el color negro de sus lentes con el tono gris oscuro de su montura transparente. Un modelo unisex perfecto para cualquier ocasión que te sale por 34,99€.

Hawkers Harlow

Hawkers Harlow por 39,99€ Hawkers

Al verano siempre hay que darle un toque de color y alegría, y nada mejor como estas gafas de sol Hawkers para conseguirlo. Un atrevido diseño con una montura transparente de color rosa y lentes polarizadas en gris. Forma redondeada de aros finos y patillas finas y amplias. Su precio actualmente es de 39,99€.

Hawkers by Paula Echevarría

Hawkers Paula Echevarría por 59,99€ Hawkers

La actriz Paula Echevarría es una fiel colaboradora de Hawkers. Esta versión unisex mezcla metal y acetato ECO. Un elegante diseño estampado de habana oscuro y metal dorado con lentes verdes que salen por 59,99€.

Recuerda que a estos precios tienes que aplicar la oferta 2x1 en gafas de sol y que en Descuentos 20minutos puedes encontrar un código promocional Hawkers del 20% y del 5% entra.