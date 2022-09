Florence Pugh se presenta por sorpresa en Venecia (tras la polémica con Olivia Wilde) con look de ensueño firmado por Valentino

Ayer, para asombro de todos, Florence Pugh apareció en la alfombra roja de la premier de Don't Worry Darling (No te preocupes, querida) en el Festival de cine de Venecia, la cinta que protagoniza junto a Harry Styles y que desde hace unos meses está en boca de todos por el drama al rededor de su directora, Olivia Wilde.

Por la mañana, la actriz no acudió a la rueda de prensa de la película, a lo que Wilde afirmó que "está ocupada con la producción de 'Dune'", intentando acallar los rumores por los supuestos choques en el set entre directora y protagonista. Sin embargo, Pugh demostró que eso no era del todo cierto al presentarse en la Mostra esa misma tarde.

Con su particular versión del "vestido de la venganza", Florence apareció con un diseño negro transparente de silueta voluminosa y aplicaciones de lentejuelas firmado por Pierpaolo Piccioli que dejó a todo el mundo sin palabras.

Florence Pugh con un vestido de Valentino en la premier de 'Don't Worry Darling' Vianney Le Caer/GTRES

Todo el look de la actriz es de ensueño. El vestido pertenece a la colección Alta Costura otoño-invierno 2022 de Valentino y destaca por sus mangas mangas abullonadas y escote 'off the shoulders', un largo mini y una cola extra grande, jugando con la asimetría. Para terminar de coronar el look, Florence le agregó unos zapatos de tacón con detalles de plumas y joyas de Tiffany & CO con las que se convirtió en la estrella del 'photocall'.

En cuanto a su 'beauty' look, la actriz apostó por un maquillaje natural en el que destacaban unos labios color 'nude' y un peinado glamuroso al estilo 'Old Hollywood'.

Con este 'outfit', Pugh deslumbró en la alfombra roja con un estilismo clásico, pero con toques de tendencias que lo hacían el favorito de la crítica gracias a la ayuda indiscutible de su estilista, Rebecca Corbin-Murray, que también viste a Simone Ashley (Los Bridgerton) y Lily James (Pam & Tommy).

De izq a dcha: Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles y Gemma Chan. GTRES

Desde que comenzó se terminó de rodar, Don't Worry Darling se ha visto salpicada por las polémicas de las supuestas peleas entre Olivia Wilde y Florence Pugh. Según Page Six, a la actriz no le hacía mucha gracia el romance extramatrimonial de la directora con Harry Styles, ya que distraía a Wilde de sus obligaciones en el set.

En febrero de 2021, justo al terminar el periodo de grabaciones, la directora fue el blanco de gran cantidad de críticas debido a una publicación en la que alababa la valentía de Styles al aceptar un papel secundario en una película en la que una mujer era la protagonista y permitir a Pugh brillar. Ante esto muchas personas recordaron a Olivia Wilde que Styles solo ha tenido un pequeño papel hasta ahora en la industria (Dunkerque), mientras que Pugh ha estado nominada al Oscar.

Los rumores de enemistad entre directora y protagonista aumentaron tras ver que Florence Pugh no promocionaba la cinta en sus redes sociales, como siempre suele hacer y todo estalló tras sus declaraciones a Harper’s Bazaar, donde reveló que no le parecía bien la hipersexualización de la película. "Cuando todo se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo practicándole sexo oral a alguien, no es la razón por la que hacemos esto. No es la razón por la que estoy en esta industria", lamentaba la actriz.

De momento, Florence no planea aparecer en ninguna otra premier, siendo el Festival de cine de Venecia el único evento promocional en el que aparecerá la protagonista de la película.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.