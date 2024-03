La otra alfombra roja de los Oscar 2024: los mejores looks de la fiesta de Vanity Fair

Un año más, el Teatro Dolby de Los Ángeles volvió a reunir a algunas de las personalidades más importantes a nivel internacional para celebrar la noche del cine por excelencia. En esta 96 edición de los premios Oscar no faltaron las sorpresas, las anécdotas, los memes, las actuaciones musicales, ni por supuesto los errores y aciertos sobre la alfombra roja. Un auténtico derroche de estilo que no terminó con la ceremonia, pues una vez finalizó llegó el momento de cambiarse (o no) y acudir a la tradicional fiesta 'post-Oscar', organizada por la revista Vanity Fair.

Si bien no lo hicieron en la primera, numerosas celebrities y estrellas de Hollywood desfilaron sobre esta segunda alfombra roja con todo tipo de atuendos: de los más pegados a las últimas tendencias vistas en las diferentes semanas de la moda a los más arriesgados y explosivos.

Emma Stone, ganadora del Oscar a Mejor Actriz

Emma Stone y Dave McCary en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Una de las protagonistas de la noche, Emma Stone, flamante ganadora del Oscar a Mejor Actriz, no dudó en cambiarse de 'outfit' para acudir a la fiesta de Vanity Fair, teniendo en cuenta que su vestido de la ceremonia se rompió poco antes de que subiese a recoger el premio. Muy bien acompañada por su marido Dave McCary la actriz posó, estatuilla en mano, con un diseño asimétrico de tejido vaporoso y con ciertas transparencias, repleto de apliques brillantes en diferentes colores.

Vanessa Hudgens presume de embarazo en los Oscar

Vanessa Hudgens en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Sin duda, una de las grandes sorpresas de la noche, la dio Vanessa Hudgens al confirmar su embarazo posando en la alfombra roja de los Oscar con un vestido negro entallado y decantándose por el mismo color, aunque con un vestido vaporoso mucho más ligero, para la fiesta de la revista Vanity Fair. Si a la ceremonia acudió con una coleta alta, para la 'post-gala' prefirió soltarse el pelo y presumir de melena XL.

Pamela Anderson, al natural

Pamela Anderson en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Pamela Anderson no dejó a nadie indiferente al posar, como en anteriores ocasiones, con un 'beauty look' totalmente limpio y natural, en el que prescindía del maquillaje. En cuanto a su estilismo, optó por un vestido largo con estampado de flores de Oscar de la Renta.

Margot Robbie con un diseño rompedor

Margot Robbie en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Si en la ceremonia de los Oscar podíamos ver a Margot Robbie con el 'vestido de la venganza' por no haber sido nominada al premio a Mejor Actriz, para la fiesta elegía un look mucho más sexy y rompedor. Se tratava de un minivestido dorado tipo corset y con pedrería, de la colección primavera-verano 1996 de Thierry Mugler.

Las transparencias sofisticadas de Charlize Theron

Charlize Theron en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Charlize Theron no dudó en ceder todo el protagonismo del look a su vestido, a través de un recogido de pelo pulido. El vestido en cuestión era de escote 'halter', confeccionado en un tejido ligero y transparente, repleto de pedrería y que contaba con un favorecedor detalle de volante en la cintura. Llevó sandalias a juego y un collar como accesorios.

Anya Taylor-Joy y el diseño más original de la fiesta

Anya Taylor-Joy en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Anya Taylor-Joy se coronó como una de las mejor vestidas de la noche por el espectacular diseño de Dior que escogió para la ceremonia de los Oscar 2024. No en vano, no defraudó tampoco en la fiesta posterior con un atrevido diseño de terciopelo de la firma Miss Sohee con sujetador 'buttefly' y apliques de pedrería en los hombros a juego con el tocado.

Eva Longoria presume de curvas tras los Oscar 2024

Eva Longoria en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Muy sonriente, Eva Longoria posó en el 'photocall' de Vanity Fair con un impresionante vestido de Tamara Ralph, la marca que también firmó el diseño negro que lució en la gala de los Oscar. En esta ocasión, se trataba de una pieza de escote pronunciado, repleta de flecos con brillos en tonos plateados y dorados, que se ceñía a la cintura y realzaba sus curvas.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, inseparables

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Inseparables, Elsa Pataky y Chris Hemsworth derrocharon complicidad y gestos de cariño durante toda la noche de los premios Oscar y, también, en la fiesta de Vanity Fair. La actriz española, que para la ceremonia eligió un vestido blanco 'made in Spain' de la firma Ze García con el que presumió de abdominales, apostó para el evento posterior por un impresionante diseño metalizado de tirantes y escote en la espalda.

Heidi Klum y sus mil cambios de estilismo

Heidi Klum en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Heidi Klum se teletransportó de la fiesta de Elton John en la que lució un diseño de Valdrin Sahiti con volúmenes, transparencias y lentejuelas, a la de Vanity Fair en la que sorprendió con un 'weet look' que completaba su atuendo. Un vestido marcado por los 'cut-outs' que firmaba la diseñadora Harris Reed, encargada de vestir a varias actrices para este evento.

Sofía Vergara no arriesga en la fiesta de Vanity Fair

Sofia Vergara en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Sofia Vergara, fiel a su estilo y conocedora de lo que le sienta bien, eligió un vestido de silueta sirena y escote corazón con detalle de lazos en la parte superior. Algo que confirmó que la tendencia 'coquette' también si puede llevar sobre la alfombra roja de manera acertada y elegante.

Irina Shayk, una auténtica 'femme-fatale'

Irina Shayk en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

Irina Shayk se puso en la piel de una auténtica 'femme fatale' con un 'outfit' formado por un cuerpo corset con transparencias, una minifalda con muchas capas de tul y detalle de lazo, medias altas con ligeros y guantes a tono en color negro. La clave de su look estaba en el maquillaje de ondas al agua y labios rojos, al más puro estilo Old Hollywood.

Jennifer Lawrence recupera un vestido 'vintage'

Jennifer Lawrence en la fiesta posterior a los Oscar 2024 de Vanity Fair. Getty Images

En el lado contrario, encontramos a Jennifer Lawrence, que eligió el blanco para la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair en una versión mucho más clásica y ornamentada. Se trataba de un modelo vintage de Givenchy que ya había llevado la modelo Kate Moss en público en 1996. En esta ocasión, estaba adaptado a la actriz con un escote más amplio.

