Fichamos las sandalias planas de 7 euros de Cortefiel que vas a llevar todo el verano

En el ecuador del verano, y rozando el pico máximo de la ola de calor que asola España, es inevitable hablar de sandalias: el calzado por excelencia de la temporada que nos permite andar fresquitas, cómodas y a la moda. Un calzado versátil y que combina con las prendas de todo nuestro armario que en su versión plana se ha convertido en la obsesión de la temporada.

Y es que, entre las tendencias de sandalias más esperadas del verano, los modelos sin tacón no han dejado de sumar adeptas. No es de extrañar: son zapatos todoterreno, como las alpargatas, que se adaptan a cualquier situación, look y momento del día.

Eso sí, tal es el furor que causan, que con un modelo nunca nos es suficiente. Hace falta tener variedad de sandalias en el armario para asegurar que tenemos las ideales para cada ocasión. Como, por ejemplo, estas de tiras de esparto de color rojo que cumplen con todas las tendencias (plataforma incluida) y que solo cuestan siete euros gracias a las rebajas de verano.

La plataforma de estas sandalias de esparto rojo es uno de sus puntos fuertes. Cortefiel

Además, estas sandalias de esparto son de color rojo: uno de los favoritos de esta temporada y que, seguramente, siga pisando fuerte en las colecciones de moda de otoño 2024. Una propuesta divertida y elegante de Women'Secret que combina con prendas tan sencillas como unos pantalones cortos vaqueros o con un vestido boho con el que asistir a una boda de verano.

Claro que, si hay un detalle que destaca de estas sandalias planas de inspiración romana es el precio. Gracias al descuento del 80% que han aplicado en la web de Cortefiel, cuestan menos de 7 euros; una inversión mínima a la que aún podemos sacar el máximo rendimiento. Y es que aún nos quedan semanas de disfrutar del veranito.

