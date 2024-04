El de Shakira y otros looks arriesgados vistos sobre el escenario del Festival de Coachella

The Associated Press

Una nueva edición del Festival de Coachella ya está en marcha. El desierto de Indio en California bulle con la llegada de gente para disfrutar de las actuaciones en directo de algunos de sus cantantes y grupos favoritos.

El primer fin de semana de este conocido festival nos ha dejado ver algunos estilismos de lo más arriesgados sobre el escenario. Shakira, quien actuó por sorpresa en el concierto de Bizarrap, es una de las protagonistas de esta selección de looks imposibles, solo aptos para las más atrevidas.

Shakira le dio un nuevo toque al croché

Shakira, con un look imposible en el Festival de Coachella de 2024 Instagram / @nicolasgerardin

Nadie esperaba a Shakira en el Festival Coachella de este año, pero la artista colombiana sorprendió a los asistentes cuando saltó al escenario durante el concierto de Bizarrap. Momento, en el que también aprovechó para anunciar su nueva gira mundial.

Para la ocasión, Shakira ha querido darle un nuevo toque al croché, un tejido que suele causar sensación en los festivales. La cantante le ha dado un punto muy personal y atrevido, a este top en tonos que van desde el amarillo hasta el rojo. Lo ha combinado con un minishort negro y unas botas negras a las que les ha puesto por encima fundas de croché como de los restos del top.

Gwen Stefani reinterpreta el estampado de cuadros

Gwen Stefani, con un look imposible en el Festival de Coachella 2024. Instagram

No Doubt, el mítico grupo de Gwen Stefani, volvió a los escenarios tras diez años de ausencia. Para este momento, no apto para nostálgicos, la cantante eligió un estilismo de lo más arriesgado, pero muy fiel a su esencia. Gwen Stefani ha hecho una reinterpretación del estampado de cuadros de lo más particular, con unos pantalones formados por diferentes trozos de camisas de este tipo en diferentes tonos, un estilismo en el que los agujeros también eran importantes.

Tanto por la actuación como por el look de la cantante hemos vuelto a los años 90.

Bien de encaje para Ice Spice

IIce Spice apuesta por el encaje para su concierto en el Festival de Coachella 2024. Getty Images for Coachella

Un nuevo look para las más atrevidas. Ice Spice se subió a uno de los escenarios del festival de Coachella con una apuesta por llevar una prenda o varias de encaje. No tenemos muy claro como definirlo. Parece un body de cuerpo entero que une su parte delantera con la trasera por unos interminables lazos por los brazos y las piernas. Es un estilismo que deja bastante poco a la imaginación.

Nelly Furtado, con look futurista y flecos

Nelly Furtado, con look futurista en el Festival de Coachella 2024. Getty Images for Coachella

Nelly Furtado ha sorprendido en el escenario de Coachella con un look con aires futuristas. La cantante se ha decantado por un pantalón metalizado en tono malva combinado con un body transparente y parte metalizada a la altura del pecho. Ha completado este look imposible con unos guantes transparentes y flecos.

Sabrina Carpenter apuesta por el mini

Sabrina Carpenter con una minifalda en el Festival de Coachella 2024. Getty Images for Coachella

Sabrina Carpenter fue una de las cantantes que más expectación ha levantado en el festival de Coachella, para subirse al escenario la cantante eligió una minifalda de tablas en color beige. La combinó con un top brilli brilli y una cazadora de estampado print animal. Lo arriesgado de este look se encuentra en el largo, o mejor dicho la escasez de esto, en la falda.

