Cómo sobrevivir a una jornada en la Feria de Abril con tacones

Para presumir hay que sufrir, si quieres claro. Porque hoy en día, en las tiendas de España, hay calzado de todo tipo para disfrutar de una jornada con un 'look' elegante, cómoda y sin una rozadura. Nos encontramos en el ecuador de la semana de la Feria de Abril y una ya va aprendiendo. ¿Verdad?

La fiesta sevillana por excelencia está para disfrutarla, así que vamos a hablar con los expertos para que nos aconsejen sobre el mejor calzado para sobrevivir a ella sin que nuestros pies se pongan en huelga.

Calzado cómodo para la Feria de Abril

Queremos ir cómodas, pero también ir guapas y lucir ese vestidazo que nos encanta. ¿Cuál es la mejor alternativa?

Cuña metalizada, muy tendencia esta temporada. Carmela.

"La clásica alpargata es la mejor opción. Busca una marca local y artesana para apoyar al comercio local", explica Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Alpargata plana. La Valenciana calzados.

El experto insiste en la importancia de diferenciar entre ir vestida para la ocasión con un 'look' propio o ir vestida de flamenca: "Las alpargatas sin cuñas son también una buena opción para los looks que NO son de trajes de flamenca". ¿No soportas ni un milímetro de tacón? Apuesta por un zapato joya bajo y a deslumbrar.

Tacón joya de Befree en coloir camel. Befree

Respecto al color, también debemos tener en cuento la parte más práctica, eligiendo un tono que te sirva para todos los días y para todos los 'looks'. Como asegura Reyes, "quizás el color perfecto sea el arena. El negro se ensucia mucho, el blanco más aún. ⁠Y sin estampados".

Zapato joya destalonado en ante rosa arena con joya en tonos cristal. Scandal 54

El experto insiste en que podemos utilizar zapatos planos joya "en el 'look' no flamenca" para dar un toque especial y muy sevillano. Además, "el color rosa palo queda ideal y es perfecto para reutilizar en bodas, bautizos y comuniones esta primavera-verano 2024".

Tacón destalonado en ante buganvilla con joya. Scandal 54

Por su parte, Oihana Maíz, CEO de la firma Scandal54, nos cuenta que está vendiendo mucho los tacones anchos: "Los stilettos destalonados con tacón ancho están teniendo mucho éxito. También el tacón de carrete que nos el finito. Incluso las sandalias de plataforma, que eleva el traje sin perder comodidad".

Zapato de flamenca de antelina fucsia, de Roberto Garrudo. Roberto Garrudo

Truco de experto: el mejor zapato

¿El truco para sobrevivir? "LLevar un buen zapato", explica la experta. Y es que, aunque parezca obvio, a veces tendemos a dar prioridad a la estética y en estos casos, nuestros pies no se lo pueden permitir.

Es cierto que existen parches para las rozaduras y otros productos para no dañar los pies, pero lo mejor es no necesitarlas. Son muchas horas en pie y bailando. ¿Cuál es la mejor opción?

Salón con lazada en el empeine en ante fucsia. Scandal 54

"Lo mejor es coger un zapato adaptado a la costumbre de la clienta, lo que suele llevar. Que tenga almohadillados de gel y de buena piel", sentencia Oihana.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.