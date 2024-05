El fenómeno Taylor Swift se vuelve solidario: así es el bolso inspirado en la cantante que anima a luchar por nuestros derechos

Ahora mismo no existe nadie tan influyente en el mundo como Taylor Swift. El poder de la cantante es tan grande que no solo es capaz de mover masas para que las entradas de sus conciertos se agoten en segundos, también sube el PIB de cada país que visita -según estimaciones de Bloomberg Economics, la artista aportó el año pasado 4 mil millones de euros al PIB de EE.UU- y la misma Comisión Europea le ha pedido que anime a los jóvenes a votar en las próximas elecciones europeas de este junio.

Si bien se la suele conocer por su parte más romántica que vemos reflejada en sus canciones o en las noticias del corazón, lo cierto es que las causas sociales juegan un papel muy importante en su vida. Taylor Swift es la única artista multimillonaria que lo ha conseguido solo con su música y una parte de lo recaudado la destina a fines solidarios, donando a causas benéficas como la NAACP Legal Defense and Educational Fund, a GLAAD y otras organizaciones LGBTQ+ y a RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), entre otras.

Esta parte más reivindicativa la podemos encontrar en canciones como The Man, en la que habla de la desigualdad de género en la sociedad; Only the Young, que escribió tras las elecciones de mitad de mandato de 2018 y animaba a los jóvenes a votar y a no perder la esperanza en el cambio o You Need to Calm Down, que se ha convertido en un himno de apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Conociendo este lado de la cantante, Amnistía Internacional ha decidido utilizar el impulso y estela de Taylor Swift para lanzar su bolso más reivindicativo inspirado en la artista de Pensilvania, que anima a sus fans a luchar por sus derechos.

Bolsa reivindicativa inspirada en Taylor Swift Amnistía Internacional

Con el sello de Speak Now (habla ahora) que hace referencia al tercer álbum de estudio de Taylor Swift, podemos leer en la 'tote bag' 'claim your rights' (reclama tus derechos). Se trata de una bolsa de tela que podemos encontrar en amarillo, verde, azul y rosa, con un precio de 12,90 euros y que ya se ha vuelto un imprescindible para guardar cualquier cosa este 29 y 30 de mayo, los dos días que la artista tiene sus conciertos en Madrid.

Desde Amnistía Internacional declaran que detrás de muchas de sus canciones, hay un derecho humano detrás. "No hay Reputation sin el derecho a un juicio justo, no hay Lover sin el derecho al amor, no hay Speak Now sin el derecho a la libertad de expresión, no hay The Man sin los derechos de las mujeres, no hay 1989 sin el derecho al trabajo, no hay YNTCD sin el derecho a la libertad, no hay Cornelia Street sin el derecho a una vivienda digna, no hay Miss Americana sin el derecho a una nacionalidad, no hay Our Song sin el derecho a la educación y no hay Only The Young sin exigir nuestros derechos humanos", dicen desde su cuenta de Instagram.

Las pulseras 'Y2K' de Taylor Swift

Los conciertos de la artista no son solo conciertos y las colas se convierten en espacios seguros donde mujeres y adolescentes se intercambian pulseras de la amistad hechas con cuentas por ellas mismas, aunque no se conozcan de nada.

Gracias a You're On Yout Own, Kid, las ventas de kit para hacer este tipo de joyería, que tan de moda estaba en el año 2000 ha subido exponencialmente y Amnistía Internacional también ha decidido hacer activismo por ellas.

Kit para hacer pulseras de Taylor Swift de Amnistía Internacional Amnistía Internacional

"¿Conoces cuáles son los derechos humanos? Si no los conoces, no puedes saber cuándo no se están respetando. Por eso, en Amnistía Internacional luchamos para que cada día más gente los conozca y defienda. Visibiliza los derechos humanos como auténticas fans con la caja de pulseras Human Rights y descubre que detrás de cada palabra 'swiftie' hay un derecho", leemos en la descripción del producto.

Al igual que la bolsa, este kit lo podemos encontrar en la página web de la tienda de Amnistía Internacional y a un precio de 29,99 euros.

