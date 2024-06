'Fashion drama': a Dakota Johnson se le vuelve a romper el vestido en medio de una entrevista

Después del espectacular despliegue de moda con la promoción de Madame Web, Dakota Johnson vuelve a las alfombras rojas con Daddio, el drama que protagoniza junto a Sean Penn, en el que una mujer toma un taxi desde el aeropuerto JFK y entabla una conversación con el taxista sobre las relaciones importantes en sus vidas.

Aunque su preestreno fue en el Festival de Toronto del 2023, este 28 de junio llega a la gran pantalla, por lo que toca el tour por diferentes programas para presentar este nuevo proyecto. Una de sus primeras paradas ha sido en Jimmy Kimmel Live!, en el que la actriz vivió un completo 'fashion drama' mientras charlaba con el entrevistador.

Para la noche, Dakota escogió un espectacular vestido de Bottega Veneta de la nueva colección Summer Solstice 24, con un diseño bastante arriesgado. Los tirantes crean un falso escote palabra de honor drapeado que no aguantó la tensión y acabó rompiéndose en medio de la entrevista.

En un momento de la charla entre el presentador y la invitada, Jimmy Kimmel se dio cuenta de que Dakota comenzó a mantener el tirante izquierdo en su lugar, a lo que le preguntó si su vestido se acababa de desabrochar y si necesitaba "algo de cinta adhesiva".

Dakota Johnson sufre un accidente con su vestido Dakota Johnson sufre un accidente con su vestido

Con una sonrisa en la cara, la actriz comentó que "simplemente se cayó", mientras intentaba juntar los extremos rotos. "Simplemente lo sujetaré", dijo Dakota cuando Jimmy se burló de su comentario, añadiendo que solo necesitaba "sostener la parte importante".

Siguiendo la broma, la protagonista de Am I Ok colocó ambas manos sobre su pecho, mientras añadía entre risas que "la película es realmente buena". Una imagen que no ha parado de generar memes en redes sociales.

Los percances de los looks de Dakota Johnson

Sin embargo, esta no es la primera vez que Dakota sufre un problema con vestuario de este tipo. En The Late Late Show With James Corden, al comienzo de la entrevista, la actriz intenta sentarse en una posición cómoda en el sofá, pero cuando cruza las piernas, se coloca rápidamente las manos para cubrirse donde se le sube la falda. Corden nota que está un poco incómoda y le pregunta: "¿Estás bien?... ¿Estás bien? ¿Estás preocupada?... ¿Quieres mi chaqueta?". A esto, Dakota Johnson tuvo la mejor respuesta que podría haber dado: "Estoy bien. No es nada que nadie no haya visto ya". Esto fue, por supuesto, una referencia a su papel de Anastasia Steele en la saga de películas Cincuenta Sombras de Grey, que está repleta de desnudos de la actriz.

Algo similar le pasó en los People's Choice Awards de 2016, cuando su top se desabrochó por sorpresa mientras ella estaba en el escenario. En ambos casos, la actriz supo salir al paso con un toque de humor.

