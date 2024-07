Esta es la falda de punto de Amazon imprescindible para este verano, según la 'influencer' de moda Erea Louro

Si hay una prenda imprescindible para el verano, aparte de los vestidos, son las faldas largas. Una prenda versátil con la que se puede conseguir un look elegante para ir a cenar a un restaurante, pero también un look casual para tomar algo con amigas. Y es que, se pueden combinar tanto con sandalias como con deportivas según el plan que tengamos.

Para Erea Louro, 'influencer', estista de moda y comunicadora, la ropa nos tiene que hacer sentir cómodas, sobre todo ahora en verano, y qué mejor que una falda de color blanco para combinar con un 'crop top', una blusa e, incluso con una camiseta básica o estampada para un estilo 'street style'.

La apuesta Erea Louro: una falda blanca de Amazon

Erea Louro con una falda de Amazon Amazon

La estilista ha seleccionado sus básicos para tener como fundo de armario este verano, y para ella esta falda blanca de punto de Amazon es uno de ellos, aunque también está disponible en color negro y kaki. Para combinarlo, utiliza una blusa en color azul, unas sandalias con tacón bajo en color beige y maxicolgante como accesorio, uno de los elementos imprescindibles a la hora de vestir de Erea.

Look de Amazon Amazon

Además, otro complemento que resalta este look de Erea es este minibolso de Pinko en color azul agua oscuro, que también está disponible en Amazon en amarillo, azul más claro y morado. Un accesorio que no puede faltar para guardar lo que necesitemos, pero también para dar un toque elegante al look con sus elementos en color dorado.

Los accesorios: una forma de elevar cualquier look

Colgante de cerámica Amazon

Para Erea Louro, los accesorios pueden elevar cualquier look. Por eso, ella se decanta por los collares veraniegos, coloridos y de cerámica que están en tendencia. Este de la marca Marardi, que tiene un cactus en el centro, bolas rojas y estrellas de mar, es perfecto para lucir con un maxi vestido de cuello barco y unas sandalias finas doradas que combinen con el toque dorado que también tiene el collar.

En definitiva, para crear un look cómodo y veraniego solo necesitamos un 'crop top' o una blusa fina en cualquier color, una falda de punto larga en colores neutros y un colgante u otros accesorios llamativos para dar un toque de color a cualquier 'outfit'.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.