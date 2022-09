La falda midi con botas altas y abrigo se convierte en la combinación ganadora de este otoño: así debes llevarla

El otoño ya está aquí y muchos ya hemos hecho el cambio de armario, sacando prendas más abrigadas y guardando las veraniegas. Pero algunas prendas, más de entretiempo, van a poder quedarse con nosotras, sobre todo si aprendemos a combinarlas para los días de más frío.

Una de esas prendas que todavía no deberías guardar en tu altillo es la falda midi. En verano las hemos combinado con sandalias y tacones ligeros. Ahora, con el frío en nuestra puerta, las botas serán nuestras mejores aliadas.

La combinación entre una falda y unas botas no solo es cómoda, sino que también nos ayudará a crear un look super elegante. Ya sean unas botas con plataforma, planas o con tacón, son el calzado oficial del invierno, perfecto para cualquier inclemencia del tiempo con la que tengamos que enfrentarnos.

Si eres friolera y con unas botas no es suficiente, hay otras técnicas para mantener el calor sin dejar de lado esta prenda. Debajo de la falda puedes incluir unas medias o leotardos; al ser una prenda larga, no se verán y te darán un 'plus' de calor. Para la parte superior, el termómetro decidirá con qué combinamos nuestra falda favorita. Puede ser una camiseta básica en un color favorecedor o un jersey de cuello alto si el frío aprieta. Elige un abrigo largo, que cubra hasta las rodillas, si necesitas añadir una capa de más que proteja nuestras piernas del viento.

El 'street style' nos enseña cómo

Nosotras no somos las únicas a las que nos apasiona esta combinación. Echando un vistazo a lo que se lleva en las calles de nuestras capitales de la moda favoritas, vemos que nos dan la razón. Este 'outfit' en específico lo hemos visto en el 'street style' de Milán, y es el ejemplo perfecto de cómo combinar una falda midi satinada en los meses de más frío.

En este caso, además, los marrones y negros son los tonos reyes del look, colores perfectos para esta temporada otoñal. Si te ha gustado esta idea tanto como a nosotras, puedes recrear el look por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Consigue el look IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Abrigo largo con botones de H&M, por 59,99 € (REF. 1067324002)

Falda satinada de Mango por 29,99 € (REF. 37037881-MIA2-LM)

Camiseta básica de Zara por 12,99 € (REF. 4174/640)

Botas altas de Pull&Bear por 49,99 € (REF. 1256040)

Bolso en forma de corazón de Dr. Martens, por 119,00 € (REF. AC807033)

Gafas de sol de mó, por 39 € (REF. SUN ONE 101M)



Gargantilla de TOUS por 130 € (REF. 018112740)

