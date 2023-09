La falda larga de Mango que lo tiene todo para volver al trabajo: cómoda, versátil y elegante

¿Has vuelto de las vacaciones y no sabes qué ponerte para volver al trabajo? Aunque esto te parezca un problema, no tiene por qué serlo. Mira bien en tu fondo de armario y comprueba qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas. Si echas en falta algo, no tienes que ir muy lejos para encontrarlo. Con acercarte a una de las tiendas de Mango, disponibles en toda España, podrás tener en tus manos todo aquello que buscas.

¿Has entrado en Mango alguna vez, verdad? Desde pantalones, faldas, vestidos, zapatos, bolsos, accesorios, complementos... un amplio abanico de productos como los que podrían estar disponibles en otras tiendas como Stradivarius o el mismísimo Zara. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que la distingue de las demás, y es nada más ni nada menos que una falda larga idónea para ir a trabajar. La falda larga satinada que no queremos dejar pasar. (Precio: 19,99 euros. Ref. 47074035-AGATA-LM).

Falda larga satinada Mango

Disponible en dos tonos diferentes, negro y beige, el tejido que tiene es tan ligero que resulta comodísima de llevar. Además, gracias a su diseño recto y largo, mantiene la figura muy estilizada, y el detalle de la goma elástica en la cintura es ideal para lograr máxima comodidad.

Falda larga satinada Mango

Su elegancia y versatilidad son algo que la caracteriza. Puedes combinarla con una camisa, una opción muy estilosa como la primera de las imágenes, pero no tiene por qué ser negra. Puede ser de cualquier otro tono, ya que el negro es un color que combina con todo. Prueba escogiendo la camisa del color que más te guste, pon a juego los tacones, y conjúntala con esta falda. Así verás lo acertado que es el look.

Falda larga satinada Mango

Si eres más de jersey, también hay opción para ello, como la segunda de las imágenes. Un estilismo que no te lleve mucho quebradero de cabeza siempre es bien recibido, ¿verdad?. Y desde luego, esta es una combinación perfecta para cuando empieza a hacer bastante fresco. Prueba a conjuntarla de este modo y a acompañarla de unas botas altas, y verás que tendrás otro estilismo perfecto para ir a trabajar.

Falda larga satinada Mango

Esta prenda se puede convertir en un básico dentro de tus días rutinarios, y da igual si ya tienes una en tu armario. Mejor es tener dos a solamente una, ¿verdad?, porque así podemos ir alternando. Ahora bien, si no tienes esta ni ninguna otra que se asemeje, ya sabes lo que tienes que hacer. No te demores mucho que en Mango te está esperando.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.