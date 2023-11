Una extrabajadora de Zara explica los trucos para obtener los mejores descuentos en Black Friday

Solo queda una semana para que arranque el Black Friday 2023 y, probablemente, seamos muchas las que nos preguntemos cuándo empiezan los descuentos en Zara, Mango, El Corte Inglés y otras firmas de moda. Y es que, fuera del periodo de rebajas de enero y verano, el Viernes Negro es la fecha por excelencia para comprar ropa más barata.

Desde pantalones vaqueros hasta los vestidos de punto y manga larga para llevar con medias que nos arreglan los looks de invierno, son muchas las prendas de temporada que pueden estar sujetas a rebaja. Pero, ¿estamos seguras de que compramos a mejor precio?

En verano, nos pusimos en contacto con una extrabajadora de Zara que nos desveló los mejores trucos para triunfar en las rebajas de verano; y, ahora, los recuperamos de cara al Viernes Negro para aprovechar las rebajas de Inditex. Este año el descuento previsto arrancará de un 20% en la mayoría de los artículos de su catálogo y alcanzará el 40% en prendas seleccionadas solo durante el viernes 24 de noviembre.

La clave para ahorrar en Black Friday: comprar artículos de otras temporadas

Aunque debido a los últimos temporales, solo podemos pensar en ropa de abrigo, como plumas y cárdigan, la realidad es que en época de rebajas las prendas de otras temporadas, como primavera o verano, suelen tener un mayor descuento. Tiene sentido, pues son artículos que tienen una salida más difícil que los que apetece estrenar en el momento, pero es una buena estrategia para ahorrar a largo plazo y tener un armario completo de cara a las próximas estaciones.

Cómo usar el escáner de la 'app' de Zara para comprar más barato

Función de buscar por imagen de Zara Zara

Debido al furor que despierta entre las usuarias las rebajas de Zara en el Black Friday, es una jornada en la que encontrar la prenda que buscamos puede convertirse en una misión imposible. Pero también es un día laboral muy exigente en el que, en ocasiones, es difícil acometer todas las tareas. Entre ellas, el cambio de precio que pueda tener la ropa o la diferencia del mismo que pueda existir entre la aplicación y la tienda.

Pero, si lo que buscamos es asegurarnos del precio más bajo en todo momento, en Zara nos dan la clave: gracias al escáner de la app, podemos descubrir si un jersey, un abrigo acolchado o un vestido ideal para la cena de empresa ha sufrido una rebaja repentina. No obstante, no te preocupes si no lo haces, ya que habitualmente son cambios de precio que sí están informatizados y, a la hora de pagar, solo te llevarás una grata sorpresa al ver que te cuesta menos de lo que pensabas.

¿Qué es la zona de espera de pedidos de Zara?

Son ya muchas las tiendas de Zara que cuentan con sistemas automatizados de recogida de paquetes, sin embargo, siguen existiendo puntos a los que acudir cuando queremos otra talla o esperamos a que nos confirmen si tienen una prenda en concreto. Según la ex dependienta a la que consultamos en verano, al final del día y unos 10 minutos antes de que cierre, es interesante acercarse a esta zona y comprobar cuáles son las prendas que hay colocadas en los burros.

Recuperando su declaración, "básicamente, obtienes una lista secreta de ropa que nadie ha tocado para que la explores". Consejo al que añadió que, por experiencia personal, ha encontrado "mucha ropa bonita y las piezas más buscadas".

El secreto para encontrar una prenda en tienda

Clientes en tienda Zara Cristina Sosa Meliá

Uno de los problemas más habituales cuando llega el Black Friday de Zara es que, durante las primeras horas, vuelan las prendas más buscadas de la temporada. Y es la app de Inditex permite etiquetar y guardar nuestras favoritas para que, en el momento que dé el pistoletazo de salida, podamos comprobar raudas el precio con rebaja y comprarlas antes del fin del stock.

Sin embargo, y aunque en la web ya no queden unidades disponibles, sí es posible que en alguna de las tiendas de nuestra ciudad quede la talla que buscamos. Pero, todas sabemos que buscar una prenda concreta en los lineales de una tienda de ropa no es sencillo; por eso, desde la app de Zara puedes rastrearla y conseguir información actualizada de la planta o sección a la que debes acudir para dar con la camisa, el pantalón vaquero o la falda que buscabas.

Y, sí, a través de la aplicación puedes reservar también un probador para no tener que hacer colas y poder asegurarte, antes de salir de la tienda, que toda la ropa de Zara que compres este Black Friday es exactamente lo que buscabas.

