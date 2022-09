Evangelina Julia, la diseñadora madrileña que utiliza algas marinas o levadura para sus colecciones

Nacida en 1994 y de origen madrileño, Evangelina Julia es la creadora de la firma Evade House, que debuta este 2022 sobre la pasarela de la Fashion Week de Madrid presentando una colección que mira por la moda del futuro, utilizando materiales como célula vegetal procedente de algas marinas o levadura.

Comenzó su aventura en el mundo de la moda con su proyecto de graduación: una colección llamada El viajero ciego. Años después, Evangelina presenta en su firma un planteamiento unisex para explorar la ropa masculina "huyendo de cánones anacrónicos que limitan, en lugar de favorecer el progreso y la libertad". La diseñadora presentará su colección 004 el próximo domingo 18 de septiembre en la pasarela Allianz EGO optando al premio Mercedez-Benz Fashion Talent. Hablamos con ella.

Eres uno de los jóvenes talentos de la moda. ¿Cuándo descubriste que esto era tu pasión y a lo que te querías dedicar? Todo empezó cuando me reclutó una agencia de modelos mientras trabajaba en una tienda de ropa. Pasado el tiempo, los trabajos de modelo empezaron a ser cada vez más diarios por lo que me dediqué a tiempo completo al mundo del modelaje. Cuando llegaba a casa, mi madre siempre me preguntaba qué tal el trabajo y yo siempre le decía que la gente me había caído genial, pero que la ropa no era mi estilo, por lo que un día, mi madre me dijo, ¿por qué no la diseñas tú? Y ahí fue cuando me lo empecé a plantear, hasta que finalmente se convirtió en una obsesión. Investigué cuales eran las mejores universidades y decidí lanzarme a la aventura londinense, donde me cogieron en la universidad de Chelsea, para hacer 'Foundation in Art and Design'. Ahí experimentamos todas las disciplinas artísticas, desde escultura hasta diseño gráfico, pero la moda seguía siendo la primera opción. Acabé el grado con matrícula de honor por lo que me becaron para entrar en la University of Arts of London - London College of Fashion - donde acabé mis estudios.

El sector de la moda es complicado… ¿Cuál dirías que es el secreto para ir haciéndose hueco poco a poco? Como en cualquier trabajo, la constancia es un requisito indispensable para hacerte un hueco en él. Además, innovar diseñando con nuevos materiales, hace que la laceración no siga ninguna tendencia.

Tus trabajos los llevas a cabo con técnicas de fabricación que promueven la sostenibilidad. ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian del resto? Estos procesos son minuciosos y de muchas horas de elaboración. Cada material tiene un proceso de trabajo y elaboración completamente distintos: En el fieltrado, el éxito radica en limpiar bien la lana y en la temperatura del agua o vapor para unir las fibras. En el cáñamo, el truco estaría en el rastrillado (cuantas más horas mejor) y, en el cambio de distancia de las púas en el mismo cepillo.

Por ello, lo que se diferencian del resto, es el valor añadido que le damos a los materiales. Conseguimos esto gracias al tiempo. Cada proceso requiere un tiempo determinado para que quede perfecto. Además tenemos que entender, que si el fieltrado ya se realizaba en el año 600 antes de Cristo y aun se sigue usando, permite pensar que la tecnología existente no es capaz de conseguir la precisión táctil que la elaboración manual.

Desde Evade House, nos preocupa el impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente, por eso, necesitamos reformar los modelos de producción y el hábito del consumidor. Gracias al proceso de creación de nuestras piezas estamos contribuyendo a este proceso de cambio gradual, tratando de generar una nueva visión en la forma de diseñar, en nuestra relación con la naturaleza y la viabilidad de nuevos modelos de negocio.

Por supuesto, los materiales que utilizas para tus creaciones también son clave para el futuro de nuestro planeta. La célula vegetal procedente de algas marinas o levadura son algunos de ellos. ¿Cómo consigues extraerlos y llevarlos a prendas de ropa? En cuanto al material que surge de las algas, mezclamos agar con glicerol y un aditivo, en nuestro caso, variando las cantidades de cada ingrediente en función de la consistencia deseada para el producto final. Esta mezcla, la vertemos en un 'container', creando así las formas deseadas. Este material lo podéis encontrar en los botones de la colección.

¿Crees que este tipo de técnicas deberían ser las que marquen la moda del futuro? Totalmente, es muy emocionante pensar que en un futuro podríamos cultivar nuestros propios productos de consumo. Generar solo lo que necesitamos sin desperdicio.

Tus creaciones, además de estar focalizadas en un mundo mejor, también quieren ‘romper’ con cánones anacrónicos que limitan el género. Cuéntanos sobre esto. ¿En qué te basas? ¿Cómo lo consigues? Desde pequeña yo he sido siempre un 'tomboy', me encantaba jugar al fútbol. De ahí mi afán por vestir con prendas "masculinas" (aunque no se debería de clasificar así). Todos mis patrones son masculinos, pero al ser yo la "modelo", siempre me hago los 'fittings' a mí misma por lo que al público le puede parecer más femenina que masculina. Lo que me atrae es justo eso, poder cruzar la línea sin querer. Hacer patrones masculinos y yo vestirme de ellos.

El próximo domingo 18 de septiembre cumplirás uno de tus sueños (y el de cualquier modista): presentar por primera vez tu colección en la MBFW, concretamente en la pasarela Allianz EGO. ¿Cómo estás viviendo que esto se vaya a hacer realidad? Estoy infinitamente agradecida de haber ganado la segunda edición del premio Allianz EGO 'Confidence in Fashion', con su ayuda y mi dedicación he podido impulsar mi trabajo de investigación sobre nuevos tejidos. Además, gracias a este premio, puedo participar con el resto de compañeros en el certamen Mercedes-Benz Fashion Talent, lo que me permitiría presentar mi firma en Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (la pasarela más importante de Georgia), consiguiendo así reconocimiento internacional.

Evangelina Julia Albert Mollon / Geray Mena

'004' será la colección que conozcamos sobre la pasarela. ¿Qué quieres transmitir con ella? Promover y patrocinar los arduos procesos de fabricación de distintas culturas. Queriendo dar valor a la artesanía y su memoria matérica. Generando un vínculo y una comunicación con la historia, historiador y consumidor así como redibujando los modelos actuales de sostenibilidad.

¿Podrías hacernos un pequeño adelanto de las piezas que presentarás? Una continuidad con la anterior, son proyectos que no se van a separar unos de los otros, por lo que os vais a encontrar con un aumento y mejora en el desarrollo con respecto a la previa. Además, nos hemos focalizado en la transformación de las prendas, creando así una gran variedad de posibilidades para el consumidor.

¿Qué colores, formas, materiales o siluetas predominan en esta colección? Debido a mi afán por las prendas antiguas he centrado mis investigaciones en la búsqueda de materiales, la experimentación con procesos antiguos y deconstrucción de los modernos.

En cuestión de moda o tendencias, ¿qué crees que hace diferente a las piezas que presentarás en EGO de otras ya existentes? La longitud y grandeza de las mismas, pero sobre todo el material utilizado.

¿Un sueño por cumplir en expectativas 'fashion'? El sueño diario de Evade House es pretender encontrar y dar la felicidad a cada uno de los que se asomen a él.

