De Eva Longoria a Kendall Jenner: aciertos y errores de la alfombra roja de Vogue World 2024 en París

Después de la Gala MET, la fiesta más esperada de Vogue es su espectáculo Vogue World que este año se celebró París con desfile muy especial en la famosa Place Vendôme, que repasa la moda desde hace un siglo hasta hoy. En esta edición, la temática giró en torno al deporte, donde hubo momentos muy especiales que rendían homenaje a los grandes diseñadores franceses.

Sobre la pasarela estuvieron representados el tenis —cuya estética es tendencia esta temporada—, la esgrima, el ciclismo, la gimnasia y las diferentes disciplinas ecuestres, entre otros, volviendo a sacar a la luz los diseños más icónicos de Jean-Paul Gaultier, Maison Margiela, Off-White, Simone Rocha o Balmain.

Este desfile, que se definió como una "ceremonia inaugural que celebra 100 años de moda y deporte", se celebró con la presencia de grandes nombres de la moda como del espectáculo, acaparando el 'front row' e, incluso, desfilando, ya sea dejándonos impactados con su look o fallando en el intento.

Ok. Eva Longoria

Eva Longoria en el desfile de Vogue World 2024 AP

Si bien el look de Eva Longoria no era un desastre, tampoco fue uno de los más memorables de la noche. La actriz de Mujeres desesperadas llegó a la alfombra roja con un vestido de tela brillante negro firmado por Alexandre Vauthier, muy ajustado al cuerpo y con detalles de pedrería en los tirantes y el borde del escote.

Ok. Cara Delevingne

Cara Delevingne en el desfile de Vogue World 2024 AP

Una de las invitadas con el look más impactante fue el de Cara Delevinge, con el que fue maestra de ceremonias del desfile. Sobra decir que se trata de un diseño de Jean Paul Gaultier Couture formado por un sujetador 'bullet' en color 'nude' con las puntas hacia arriba —al igual que la puntera de sus bailarinas—, a juego llevaba varias capas de corsés con ligas hasta el suelo que llevaba sobre un 'petticoat' a tono. Lo combinó con unas medias de efecto empolvado y el gorro de marinero tan representativo de la 'maison'.

Ok. Becky G

Becky Gen el desfile de Vogue World 2024 AP

Pese a que en París están disfrutando de unas temperaturas completamente veraniegas —llegando a los 30º de máximas—, algunas celebridades como Becky G se expusieron a un golpe de calor con un vestido que les tapaba del cuello a los pies, incluidas las manos. Se trata de un look firmado por Willy Chavarria fabricado en una tela de malla roja semitransparente, con doble capa en la zona del pecho, falda y brazos.

Ko. Jared Leto

Jared Leto en el desfile de Vogue World 2024 AP

Los rumores de que Jared Leto es líder de una especie de secta no paran de crecer y parece que el cantante de 30 Seconds to Mars ha decidido hacer una burla a todas estas elucubraciones con un estilismo en el que se compara con Jesucristo crucificado. El artista apareció vestido con tan solo unos bóxers negros, una camisa transparente de plástico y unas botas de caña alta, aunque los accesorios se llevaron el protagonismo: un collar de tres clavos que formaban una cruz y unos guantes en los dedos que simulaban unas manos ensangrentadas.

Ko. Anna Wintour

Anna Wintour en el desfile de Vogue World 2024 AP

Anna Wintour apareció con un vestido largo con estampado floral muy favorecedor y original que se ajustaba a la cintura con una torera de otro estampado de flores diferentes en color rosa. Aunque el 'total look' lo ha sacado de la última colección de Alta Costura de Chanel SS24, lo cierto es que, si hubiera dejado la chaqueta en casa, habría sido más favorecedor.

Ko. Joey King

Joey King en el desfile de Vogue World 2024 AP

Aunque Joey King es una de las grandes candidatas a convertirse en la próxima gran estrella del cine, sus looks no suelen acompañarla en su carrera al éxito. En esta última ocasión, la actriz se decantó por un diseño de la colección Crucero SS25 de Givenchy, que consistía en un vestido blanco con una red de brillos y pompones que desviaban toda la atención de ella a la prenda.

Ok. Gigi Hadid

Gigi Hadid en el 'after party' del desfile de Vogue World 2024 Getty Images

Tras el desfile, todas las famosas se fueron al after party de Vogue World, aunque ninguna impactó tanto como Gigi Hadid. La modelo, que desfiló con dos looks diferentes en la pasarela, llegó con un espectacular minivestido azul de Balmain de la colección Crucero SS25, con la parte de arriba de 'efecto desnudo' y la falda que simulaba ser un vaquero.

Ok. Kendall Jenner

Kendall Jenner en el desfile de Vogue World 2024 Getty Images

Otra que desfiló fue Kendall Jenner, que caminó con un espectacular vestido 'nude' transparente con la lencería como protagonista. La modelo llevó un corsé 'nude' con crinolina sobre la que caía una tela de tul a tono con bordados de flores brillantes en la falda, todo firmado por Jean Paul Gaultier x Simone Rocha. Lo acompañó con unos guantes blancos que subían algo más de las muñecas.

Ok. Diane Kruger

Diane Kruger en el desfile de Vogue World 2024 AP

Diane Kruger se inspiró en la moda de la década de los 40 y 50 para su look, aunque le quiso aportar un toque mucho más sexy de lo que estaba socialmente permitido en aquellos años. La actriz apostó por un body de escote 'halter' con encaje y transparencias, a juego con sus medias, acompañándolo de una minifalda tubo negra con raya diplomática y un volante vertical frontal. Finalmente, le dio el toque 'vintage' con un sombrero 'pillbox' con redecilla.

Ok. Emma Chamberlain

Emma Chamberlain en el desfile de Vogue World 2024 AP

Emma Chamberlain es consciente de que en la moda lo más importante es el equilibrio. Por este motivo, acompañó a un micro top con escote 'underboob' rojo con una falda tubo de tiro alto y con cola, jugando así con la cantidad de piel que expone mientras luce uno de los diseños más 'chic' de Rick Owens.

Ko. Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenteren el desfile de Vogue World 2024 Getty Images

Si bien Sabrina Carpenter no es modelo, se atrevió a desfilar en el Vogue World 2024, siendo una de las pocas cantantes que se subieron a la pasarela. La artista llevó un 'total look' de rayas blancas y rojas, compuesto por un pañuelo en la cabeza, un body y una falda con abertura lateral. Si bien es difícil ver a la intérprete de Expresso con algo que no le siente bien, este estilismo no le terminaba de favorecer.

Ko. Jeremy Scott

Jeremy Scott en el Vogue World 2024 AP

Al contrario de Chamberlain, Jeremy Scott apostó por el más es más, demostrando que, a veces, no todo vale. El exdiseñador de Moschino apreció con una americana ajustada al cuerpo con un fajín con cola, bermudas vaqueras rotas, botas 'biker' negras adornadas con joyas de piedras preciosas y diamantes con varios collares del mismo estilo, en el que destacaba uno largo con un gran rubí central.

Ok. Anitta

Anitta en el desfile de Vogue World 2024 Getty Images

Aunque nos tiene acostumbrados a looks más sexis, Anitta se convirtió en un sinónimo de elegancia con un minivestido 'nude' de goma firmado por Bailmain. Aunque el material ya es bastante llamativo, también lo eran las grandes flores que enmarcaban el escote bardot y caían sobre su cuerpo, acompañando a los lunares.

Ok. Katy Perry

Katy Perry en el desfile de Vogue World 2024 Marc Piasecki / Getty

Arriesgado, cuanto menos, era el vestido con el que desfiló Katy Perry y, según su cara, ella tampoco estaba muy convencida de que no se le fuera a ver nada indebido en algún momento. Se trata de un diseño de archivo de Luar, que se define por sus por cortes geométricos en todo el cuerpo, que creaban la figura de flores y una falda con rosas de tul bordadas en 'nude' y negro al mismo. Los pétalos de las flores tapaban las zonas más comprometidas y lo conjuntó con unos botines de estilo victoriano con cordones.

