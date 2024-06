Eva Fernández, la estilista de doña Letizia, aparece en Ibiza en el desfile de una de las firmas españolas favoritas de la reina

Si hay algo que caracteriza el estilo de la reina Letizia en verano, eso es darle un toque ibicenco a sus looks, ya sea por sus alpargatas con cuña como por los vestidos boho con los que suele sorprendernos en algunas de las citas más especiales durante sus ya icónicas vacaciones en Mallorca. Aunque esta temporada, no sabremos si la veremos con cuñas debido al accidente doméstico que sufrió en el pie derecho, estamos seguras de que no renunciará a sus looks más boho chics.

Su estilista (y la de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía), Eva Fernández, ha asistido en Ibiza al desfile de una de las firmas favoritas de la reina, Virginia Vald. Estamos seguras de que ha captado todas las tendencias de la moda que arrasarán en la isla este verano y que, muy posiblemente, veremos reflejadas en los looks estivales de Letizia.

Eva Fernández, en un besamanos, junto a la reina Letizia.

Adlib Ibiza es la pasarela más importante de la moda de la isla balear y en ella, cada temporada se presentan las colecciones más en tendencia de las firmas locales más prestigiosas. Eva Fernández decidió llevar un mini vestido negro de Virginia Vald con escote en pico, falda de volantes y cuerpo plisado, con efecto nido de abeja, que estamos seguras que adaptará a los próximos looks de la reina Letizia. Se trata de un modelo muy favorecedor, que disimula barriga gracias a su escote en pico y que, al mismo tiempo, crea un efecto vientre plano con sus drapeados en el abdomen.

Un look que completó con unas esparteñas planas de la firma Espardenyes Torres, una de las favoritas de Letizia en verano, y con el que ya vimos a la reina en verano de 2021.

La nueva colección de Virgina Vald, una de las firmas ibicencas favoritas de la reina Letizia

En esta 53º edición de moda Adlib y, proclamando una vez más su lema "Viste como quieras, pero con gusto", Virginia Vald ha presentado una colección inspirada en el oeste y en las chicas de Texas, con un toque boho, un estilo setentero y prendas encorsetadas llenas de brillo. Una ocasión en la que Eva Fernández lució sonriente y donde seguro ha captado decenas de ideas para asesorar a la reina este verano, sumada a otra de sus firmas favoritas de la moda de Ibiza, Charo Ruiz.

Levábamos sin verla en un acto público desde el pasado mes de octubre, cuando la princesa Leonor juró la Constitución 37 años después de que lo hiciera su padre. Eva Fernández acudió junto a la Familia Real.

