Así es el estilo de Antonella Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, una leyenda del fútbol

Antonella Roccuzzo es conocida por su trayectoria como modelo y empresaria, y además por ser la mujer del futbolista Lionel Messi. Con más de 39 millones de seguidores en Instagram, la argentina es, sin duda, un ejemplo en cuanto a estilo, capaz de trasmitir con cada uno de sus looks su aire más juvenil y siempre en tendencia.

A sus 36 años de edad, Antonella Rocuzzo es además una fiel amante de las tendencias actuales, algo que podemos ver reflejado en todos sus 'posts' de redes sociales. Su faceta más elegante y arriesgada, con pronunciados escotes, aberturas, diseños ceñidos de reconocidas casas de lujo, y cortes 'mini' en faldas y vestidos, hasta su versión más casual' y deportiva con 'jeans', camisetas y variedad de complementos.

Su particular y especial gusto por la moda no ha parado de cautivar a toda su comunidad de 'followers', un hecho que la ha llevado a consolidarse hoy en día como una reconocida 'influencer' de moda. Por esta misma razón, analizamos el estilo de la argentina Antonella Roccuzzo con algunos de sus más llamativos looks.

Así es el estilo de Antonella Roccuzzo

Al tratarse de la esposa de uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial, Roccuzzo asiste con frecuencia a numerosos encuentros de Alfombra Roja en los que acapara todas las miradas.

El delantero argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, acompañado por su pareja, Antonella Roccuzzo, asisten a la boda entre su compañero, el centrocampista Andrés Iniesta , y Anna Ortiz. Messi y Roccuzzo serán padres después del verano. Jaume Sellart / EFE

El delantero argentino del Futbol Club Barcelona, Lionel Messi, asiste junto a su pareja, la modelo Antonella Roccuzzo a la boda de otro de los icónicos futbolistas del momento, Andrés Iniesta. Rocuzzo lució un diseño alegre y colorido, un vestido largo fluido bicolor en tonos rojos y rosas acompañado de taconazos plateados.

Con motivo de la entrega del Balón de Oro 2015 a Lionel Messi, en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Zurich, Antonella Rocuzzo posó junto a su pareja en el 'photocall' del evento deslumbrando con un largo diseño plateado con escote en forma de pico y abertura en falda. Esta vestimenta la acompañó de un bolso de mano 'mini' en color negro, y una bonita melena ondulada.

El futbolista del FC Barcelona, Leo Messi y Antonella Roccuzzo, en su boda en la ciudad argentina de Rosario. EFE

La relación entre el futbolista y la modelo comenzó en el año 2009, pero su unión matrimonial sucedió en el 2017, concretamente el 30 de junio, y se celebró en la ciudad argentina de Rosario. Para este momento especial, Antonella llevó un vestido nupcial de tirantes con larga cola y tejido de encaje floral.

Messi y Antonella en la gala de los premios The Best. EFE

La pareja asistió a los premios The Best FIFA 2022, un encuentro en donde se galardonan a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. Para esta cita, Antonella Roccuzzo apostó por un look negro con cuello vuelto y manga larga, abertura en pierna, pendientes plateados y bolso rojo con forma de flor. El toque más especial del look se lo dio con un recogido sencillo y un 'make up' potente con los labios pintados de rojo.

Messi, Antonella y sus hijos en la gala del Balón de Oro EFE

En otra de las galas del Balón de Oro, el futbolista acudió junto a su mujer y sus tres hijos haciendo 'matchy-matchy' con traje, camisa y pajarita iguales. Antonella marcó la diferencia con su vestido de tirantes metalizado y pendientes a juego.

Leo Messi, con su mujer Antonella y sus hijos Thiago y Mateo, tras recibir la Bota de Oro. EFE

La familia posa felizmente tras recibir Lionel Messi la Bota de Oro. Este encuentro sorprendió con algunos estilismos como el de Antonella, un vestido largo negro con cuello de solapas y escote arriesgado.

