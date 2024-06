Ester Expósito tiene el vestido de punto que potencia las curvas y el bronceado

Ester Expósito siempre nos sorprende con vestidos llenos de 'cut-outs', transparencias, escotes imposibles, faldas micro, tops muy sexis o corsés de infarto. Sin embargo, para su día a día, prefiere prendas mucho más relajadas con las que ir cómoda a las que recurre siempre que puede.

Estos looks los podemos ver en su cuenta de Instagram —donde acumula más de 26 millones de seguidores—, donde además de enseñarnos sus mejores posados en la alfombra roja, también nos deja inspiración de 'outfits' para cuando quedamos con amigas, tenemos una cita o, incluso, para cuando sacamos al perro.

Aunque son estilismos bastante normales, Ester le da ese toque sexy haciéndolos muy ajustados, bajando un poco el escote o combinándolo con otras prendas que le dan el factor 'femme fatale' del que siempre hace gala en redes sociales.

Las historias de Instagram de la actriz se han convertido en el catálogo perfecto para coger esa inspiración, donde publica sus looks casi a diario. El último de ellos no ha dejado completamente enamoradas, ya que se trata de uno de los más cómodos, pero también de los más favorecedores y frescos para este verano.

El look de Ester Expósito en Instagram @ester_exposito

Uno de los tejidos que más van a triunfar esta temporada —además del lino— es el punto, que lo podremos encontrar tanto en tops como en faldas y vestidos. Al ser tan elástico, va pegado al cuerpo, potenciando todas las curvas como nos deja ver Ester en su publicación. Ella se ha decantado por un diseño azul de tirantes que es más interesante de lo que parece a simple vista.

Aunque nos pueda parecer una locura estilística, el punto se ha transformado en uno de los imprescindibles para este verano. Ya sea de crochet, en canalé de hilo de algodón... Es un básico que no puede faltar en el armario ni en nuestra maleta, y Ester lo sabe.

En cuanto al color, el azul claro crea un mayor contraste con nuestra piel, acentuando el moreno —aunque sea poco— que hayamos cogido estas vacaciones, dando mucha luz al rostro y favoreciendo a todo tipo de color de pelo.

Copia el look a Ester Expósito

Vestido de verano 'Flower Market' de Florence by Mills About you

Aunque no hemos podido encontrar el vestido de Ester Expósito, sí que hemos dado con una muy buena alternativa. Se trata del vestido de verano Flower Market de Florence by Mills, la firma de Millie Bobby Brown —Once en Stranger Things—, aunque lo podemos encontrar en amarillo y lavanda, el azul es el que nos ha dejado enamoradas. Está disponible en la web de About You a un precio de 59,90 euros (ref: FBM0147002000001).

