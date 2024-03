Ester Expósito llega a la presentación de 'Bandidos' con un conjunto 'muy sucio'

Siempre que Ester Expósito pisa una alfombra roja, su look se convierte en noticia, ya sea por ser muy arriesgado, muy sexy o ambos a la vez. Sin embargo, en la última presentación de Bandidos, la actriz ha llamado la atención por un posible fallo de protocolo en su vestuario.

La serie sigue la misión de un grupo de estafadores para encontrar un tesoro perdido en el Caribe mexicano, y para ello, contarán con la ayuda de Lilí, una timadora experta interpretada por Expósito. La protagonista se enfrentará a una carrera a contrarreloj para dar con el botín, ya que no son los únicos interesados, por lo que se tendrán que enfrentar a multitud de peligros para ser los primeros en hallarlo.

Esta producción a lo Indiana Jones ha reunido a un gran elenco hispanohablante, contando con Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina, Andrés Baida, Nicolás Furtado, Juan Pablo Fuentes y Andrea Chaparro, en el que también se encuentra, por supuesto, la actriz madrileña. Ninguno de ellos podía faltar en la presentación de la nueva aventura de Netflix, donde revelaron algunos de los desafíos y aventuras en los que sus personajes se verán envueltos.

La visita de Ester fue una de las más esperadas y cuando por fin se presentó en la alfombra roja, todo el mundo contuvo el aliento. La actriz se presentó con un top negro y un 'total look' vaquero que estaba completamente manchado de 'barro'.

Ester Expósito en la presentación de 'Bandidos' Getty Images

La intérprete posó en la alfombra roja con unos pantalones rectos y una chaqueta 'cropped' a la altura del pecho, ambos de color azul marino y 'demin', pero con una capa de polvo y barro por encima. Sin embargo, no es todo lo que parece y la actriz escogió un conjunto que simulaba estar sucio para acompañar a la temática de su nueva serie.

Lavadoras aparte, se trata de un estilismo sacado directamente de los 2000, y es que abraza por completo la tendencia 'Y2K' mientras presume de unos abdominales de acero. Los conjuntos de tela vaquera fueron una de las grandes obsesiones de la época —solo hay que recordar el gran revuelo que causaron los looks a juego de Justin Timberlake y Britney Spears en los American Music Awards de 2001 y que, a día de hoy, siguen generando tanto inspiración como polémica.

Para completar el conjunto, Ester Expósito lo llevó con unas botas de punta cuadrada y tacón fino con estampado de serpiente, una de las tendencias que no podemos dejar pasar esta temporada. Los zapatos con 'animal print' se convertirán en las estrellas de cualquiera de nuestros looks, ya sean para ir a trabajar como para salir, por lo que ya estamos tomando apuntes para emular el look con el que la actriz nos ha robado el corazón.

