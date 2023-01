Encontrar un vestido favorecedor que nos salve los eventos de última hora y que no sea negro es, cuanto menos, un reto difícil de resolver. La pregunta más repetida en el grupo de mis amigas antes de una cita o una noche de fiesta es "¿qué me pongo?". Nos preocupa, no solo vernos bien, también ir cómodas para disfrutar el plan como se merece.

La respuesta a la repetidísima pregunta suele caer en una recomendación sencilla que parte del tan socorrido el LBD (little black dress o mini vestido negro en español) porque es el comodín infalible, con algún complemento que lo eleve y un tacón cómodo para estilizarnos sin perder comodidad. Pero como it girls que somos, no nos gusta acabar yendo todas uniformadas cuando salimos, por eso busqué en Zara y sus rebajas los vestidos con los que podríamos salir de aquí a primavera sin recurrir al negro y di con uno que ya se ha convertido en el favorito.

Sí así es. No solo lo digo yo, mis amigas se han puesto de acuerdo y estamos dispuestas a compartirlo porque a pesar de ser muy diferentes tiene un escote que favorece a todas y su corte envolvente se adapta a casi todas las tallas.

PRECIO (17,99 EUROS). Zara

Con un patrón sencillo, combina un corte envolvente en la parte superior que genera el escote V que estiliza el pecho (aunque tengas mucho, porque permite cerrarlo ligeramente si así te sientes más cómoda y recogida); y una falda mini drapeada con efecto vientre plano que acaba en un ligero volante para darle el toque chic.

Y no solo cuenta con un sencillo precioso perfecto para llevar hasta la primavera por su manga larga, el tejido presenta un estampado floral morado intenso sobre fondo lila claro creando una ilusión de relieve muy elegante que destaca las pieles más pálidas y las más bronceadas.

¿Por qué este vestido es el más recomendado por todas las prescriptoras de moda? Sencillo, es tan versátil que se adapta al cuerpo de quien lo lleva. Estiliza a las chicas con curvas por su corte envolvente y por su falda drapeada junto al volante inferior da el volumen justo para las chicas más delgadas.

Por el momento, está disponible en la web de Zara en todas las tallas (de la S a la L) aunque está vendiéndose a un ritmo vertiginoso y es que por solo 17,99 euros puedes hacerte con el vestido mini de invitada capaz de desbancar al LBD.

