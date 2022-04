Este es el vestido de flores de El Corte Inglés que le hemos visto a Blanca Suárez y nos encanta

El estampado de flores, aunque parezca obvio y repetitivo para muchos, vuelve a ser el estampado de la temporada. Ni si quiera el new age tan renovado (¡sin perder su aire más setentero!) ha logrado desplazar al spring print más esperado. Eso sí, como cabe esperar, se ha adaptado a los patrones y colores de la temporada y, por eso, no es de extrañar que encante y que todas quieran llevarlo... ¡más cuando hemos visto el modelazo que luce una de las actrices españolas más seguidas! Como lo lees: Blanca Suárez tiene el vestido de flores perfecto para esta primavera (¡y nosotras sabemos cómo puedes conseguirlo!). Y no es lo único que ha llevado... ¡y que nos ha vuelto locas!

Ya es primavera... efectivamente, ¡en El Corte Inglés! En su catálogo podemos encontrar prendas que acercan esta estación a nuestro vestidor, llenas de color e inspiración floral. Y sí, es la intérprete la encargada de hacernos suspirar por cada una de las prendas que luce en la colección, desde trajes de chaqueta monocromáticos perfectos para cualquier evento hasta vestidos holgados para disfrutar de una tarde post playa. Pero, como ya os hemos advertido antes, nuestro match indiscutible ha sido con el modelo de flores del que, probablemente, ya hayas oído hablar. Y si no, tranquila, que bajo estas líneas te lo enseñamos para que no tengas dudas de que lo necesitas en tu armario.

Tanto la tela como el corte lo convierten en un modelo muy favorecedor. El Corte Inglés

Si quieres más información sobre este vestidazo te podemos confirmar que es de Fórmula Joven, una de las marcas propias de El Corte Inglés, y que tiene un patrón muy favorecedor que te sentará de maravilla, pues tiene una tela fluida y ligera pero una figura nada ajustada a partir de las caderas. Además, el escote en pico y las mangas acampanadas realzan el busto; por no hablar del color tan primaveral que han escogido como principal: el rosa (¡uno de los protagonistas de la temporada!).

Claro que, todo sea dicho, no es el único modelo que le hemos visto lucir a Blanca Suárez y nos ha quitado el hipo. En la campaña para El Corte Inglés, la actriz ha lucido las tendencias que ya sabíamos (gracias a las pasarelas internacionales) que iban a marcar estos meses, con estilismo muy coloridos, aptos para cualquier evento y, lo que es más importante, súper favorecedores. ¿Te animas a enamorarte?

