Hace meses que sabemos qué va a triunfar en el street style esta primavera. Salvo novedades de última hora que alguna celebrity pueda poner en el candelero, son las semanas de la moda internacionales las que se encargan de dictar las tendencias por las que todas las fashion hunters vamos a suspirar los próximos meses que, al parecer, este año van a ir de la mano de estéticas muy dosmileras que llevan semanas haciéndose hueco en el panorama, con la recuperación de los tank tops, el gusto por lo flúor y el exceso de complementos en el pelo.

También los colores vibrantes y los tejidos vaporosos que en la época se escogían para apostar por el glamur han vuelto con fuerza. Algo que podría traducirse en el asentamiento definitivo del boho chic como tendencia imprescindible de la temporada para felicidad de famosas como Sara Carbonero o Nuria Roca, fieles a este estilo. Pero, también es una noticia muy buena para aquellas amantes de las botas cowboy que aún no habían encontrado la forma de combinar el que sin duda es el calzado que no debería faltar en el armario de ninguna prescriptora de estilo; y es que ambas tendencias potencian sus encantos cuando se combinan.

Con este análisis claro, ya solo queda encontrar esa prenda que reúna todo lo que le exigimos a la temporada para arrasar entre amigas y conocidas y arrancarles ese "¿de dónde es?" que tanto nos gusta. Y nosotras ya tenemos nuestro fetiche de esta semana: un vestido de Springfield que reúne la esencia del boho pero en formato mini y con un color de rojo vibrante que acapara todas las miradas. El estampado, paisley; el corte, fluido; y, sí, mejora cuando te calzas las cowboy que te compraste en rebajas y aún no has estrenado porque no sabíamos cómo llevarlas.

El acabado en picos desiguales da fluidez y movimiento a este vestido. Springfield

Nos encanta este vestido, para empezar, por lo vibrante del rojo que protagoniza gran parte del estampado: no sabemos si es porque Rihanna lo ha traído de vuelta con su actuación de la Super Bowl 2023 o porque tenemos ganas de primavera, pero solo podemos pensar en ponérnoslo y comernos el mundo, como bien refleja la cromoterapia que tanto nos gusta para elegir nuestros looks.

El estampado paisley, como no, es el encargado de darle ese aire boho chic que logra que este vestido sea tendencia. Aunque, si somos francas, no sería del todo posible si no lo combinase con corte mini asimétrico para darle vuelo, escote barco para dejar los hombres al aire o las mangas fluidas con volumen. Además, al llevar una goma invisible en la cintura, acentúa la figura de reloj de arena, que logra que todas nos sintamos muy cómodas llevándolo puesto que se adapta a la perfección a cada cuerpo.

El cuello tipo barco y la cintura de goma son muy favorecedores. Springfield

Cómo llevar un vestido 'boho'

Para sacar partido a este vestido de Springfield, las botas camperas son las aliadas perfectas, independientemente del color o la altura que escojamos. Por ejemplo, tan válidas son unas de serraje marrón de media caña, como la propuesta de Popa, como las de piel y caña alta en color dorado de Slowlove: al tener un estampado colorido, es fácil mezclar tonos sin arriesgar tanto como sucede con los tejidos lisos. De hecho, dentro del propio vestido es un acierto meter un color extra... ¡en forma de cinturón!

Además de cubrir la zona de la goma invisible que tan poco nos gusta a algunas, podemos potenciar esa sensación de dos piezas y de figura de reloj, ya se apostando por fórmulas anchas y de gran hebilla o por cinturones delgados y con mucho color para rompen el estampado.

