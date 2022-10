Este es el truco de la reina Letizia para no sufrir tanto con los tacones

Los looks de doña Letizia están en el punto de mira. En cada una de sus apariciones, la reina consigue llamar la atención de sus seguidores gracias a los estilismos impecables que suele escoger. Sin embargo, no hay detalle que los expertos en moda pasen por alto.

Los zapatos de tacón son un imprescindible en el zapatero de la reina. En sus looks estamos acostumbrados a verla lucir este tipo de calzado, por larga que pueda parecer su jornada. Sin embargo, en las últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de la dolencia que la propia doña Letizia ha reconocido sufrir a raíz del uso de estos tacones. Se trata de la neuroma de Morton que, tal y como explica a Mujer.es Pedro Nogales, el podólogo y especialista en Biomecánica y cirugía del pie de Clínica Premium Marbella, "es una neuropatía compresiva, que consiste en una degeneración del nervio digital plantar (que discurre entre los dedos de los pies) acompañada de una fibrosis o engrosamiento alrededor del nervio".

Se trata de una patología que puede ocasionar un dolor ardiente en la planta del pie, entre las cabezas metatarsales, según explica el experto. "Normalmente este dolor se irradia hacia los dos dedos correspondientes. El paciente suele presentar un dolor agudo que continúa por la planta o el dorso del pie y aumenta con zapato ajustado o tacón", añade el doctor.

Las alternativas para aliviar el dolor y cuál utiliza la reina Letizia

Esta molestia reflejarse en la planta del pie y, tal y como explica el experto, el hecho de utilizar zapatos de punta estrecha y con más comprensión en la zona del antepié, genera mucha tensión en la misma. Por esta razón, quien lo sufre agradece mucho el poder descalzarse o darse un masaje en la zona. Sin embargo, si este engrosamiento aumenta y genera más dolor, los expertos lo tratan con plantillas o algún tipo de infiltración que puedan aliviar sintomatología en la zona.

Si el neuroma aumenta los centímetros o si se detecta que los tratamientos previos no funcionan, el podólogo explica que se suele hacer una cirugía con radiofrecuencia que consiste en "meter una aguja con punta térmica para quemar ese nervio para que deje de doler" y, tal y como añade, "permite hacer vida normal desde el día siguiente de realizar el tratamiento". Y si fracasa el tratamiento anterior, se procede a la neurectomía, que es una pequeña cirugía que elimina el nervio con una zona anestésica entre los dedos que consigue eliminar el dolor. Tal y como detalla el experto, todas las opciones son fiables pero es importante tratarlo.

Este tipo de patología se puede evitar o frenar modificando el calzado o la actividad del paciente, sin embargo, muchas veces no es posible porque el paciente puede incluso no saber que está empezando a sufrir dicha dolencia. "No avisa rápidamente, avisa cuando hay dolor y si hay dolor es porque hay degeneración en la zona".

Para tratarlo están todas las opciones comentadas por el experto, pero es cierto que él recomienda la radiofrecuencia como la opción más sencilla, ya no solo por la intervención sino por los resultados, la eficacia y el postoperatorio, que es mucho más cómodo.

Los zapatos de que la reina Letizia llevó al estreno de la ópera 'Aida' en Madrid GTRES

Más allá de los tratamientos, la reina Letizia parece recurrir a un accesorio o complemento en su calzado que, sin duda, le ayuda a que sus tacones sean más cómodos. Se trata de una pequeña plataforma que, según explica el doctor, sirve para descargar los metatarsianos y aportar alivio al pie. Cuentan con hueco en medio, que amortigua la zona y quita presión a las cabezas.

Se trata de una plataforma muy discreta, de tal forma que casi siempre pasa desapercibida y apenas se puede apreciar. Sin embargo, es muy útil y apta para aguantar más tiempo subida a un tacón, como es el caso de la reina que, en muchas ocasiones, por protocolo no puede renunciar a este calzado.

Los zapatos que la reina Letizia llevó a la ceremonia de bienvenida al Palacio Bellevue en Berlín GTRES

Asimismo, el doctor Nogales también recomienda recurrir a tratamientos con suplementos vitamínicos para intentar calmar el dolor del nervio. Además, también menciona la fisioterapia como otra alternativa para aliviar la zona.

