Los reyes se apuntan a la tendencia 'couple twinning' y visten con looks a juego en su último acto 

El rey Felipe VI y la reina Letizia han viajado este lunes hasta Avilés (Asturias) para presidir el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022. Dichos galardones "reconocen a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de innovación y competitividad", según detallan desde la Casa Real.

En esta ocasión los ganadores de los premios han sido Rocío Arroyo, Sacyr y Marine Instruments, en la categoría de Innovación, mientras que Inmaculada Bermúdez, Alba González y Enea han sido premiados en las de Diseño. Por su parte, Emilio García y Servicios Digitales de Aragón han recibido menciones especiales.

Para esta ocasión tan especial, los reyes se han puesto de acuerdo con sus looks y ha lucido estilismos a juego. Aunque no es la primera vez que hacen 'matchy-matchy' a nivel estilístico, para esta cita han decidido dar un paso más allá y no solo ir coordinados en colores o estampados, sino que han llevado exactamente el mismo traje de chaqueta y pantalón, y el resultado es impecable.

Tanto Felipe VI como la reina Letizia han lucido un traje con raya diplomática que, como ya sabemos, siempre es un acierto para eventos de trabajo importantes, ya que este estampado no solo estiliza sino que suma elegancia.

l rey Felipe VI y la reina Letizia, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant (3i), y el presidente del Principado, Adrián Barbón (3d), entre otros, posan antes de la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022 este lunes en el centro Niemeyer de Avilés. EFE/J.L.Cereijido

Por un lado, el rey ha elegido una opción de traje más clásica al optar por un dos piezas en color gris con la raya fina en blanco. Lo ha combinado con una camisa azul cielo y una corbata con 'print' de flores. Mientras que la reina, por otro lado, eligió este mismo diseño en color azul marino y protagonizado por una blazer con hombreras y lazada a la cintura, firmado por Inés Martín Alcalde, que potencia la figura femenina y con el que afina su cintura, por lo que se trata de un buen truco de estilo.

Al tratarse de un look escogido tanto por Felipe VI como por la reina Letizia, podemos decir que de manera definitiva ambos se han sumado a la tendencia 'couple twinning', que básicamente consiste en ir vestido igual que tu pareja y que ya lleva tantos años despuntando especialmente entre 'celebrities'. No obstante, de esta manera los reyes también demuestran, desde un punto de vista de estilo, el acuerdo y la unión evidente que hay entre ellos.

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la entrega de Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2022 en Asturias Europa Press via Getty Images

Doña Letizia ha combinado este diseño con unos zapatos de salón clásico en color burdeos de Magrit, una de sus firmas de confianza, así como con un bolso de mano a juego. Se trata de un traje que ha lucido en otras ocasiones y que estrenó justamente hace un año en la inauguración de ARCO 2022, aunque en su día lo llevó con un moño alto y accesorios a tono.

La reina Letizia inaugura la feria ARCO en solitario Europa Press

Esta vez la reina ha lucido el pelo suelto peinado con ondas en las puntas y un maquillaje en el que destacan los ojos en tonos tierra, tal y como suele llevar. Además ha añadido unos pendientes de Gold&Rose.

