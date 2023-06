Este es el 'choker' tipo joya de 10 euros que necesitas para ser la invitada perfecta este verano

Estos meses las bodas ocupan el calendario de muchas, que ya se encuentran absortas en la búsqueda del vestido de invitada perfecto, a poder ser por menos de 70 euros. Una tarea ardua que, sin embargo, acaba dando sus frutos: con las muchas propuestas de nuestras marcas favoritas que siguen las tendencias nupciales que triunfarán este 2023 es difícil que al final no demos con ese look con el que nos sentimos cómodas y preciosas. Eso sí, elegido el modelo toca prestar atención a los complementos que logren marcar la diferencia y que seamos únicas (¡aunque coincidamos vestido con otras invitadas!).

Las sandalias de tacón de colores vitamina son una apuesta que funciona siempre que las realcemos con las joyas adecuadas. Y nosotras sabemos, exactamente, cómo conseguirlo: hemos encontrado el choker tipo joya más bonito del catálogo de Sfera por 10 euros para dar elegancia, pero con una energía juvenil, a tu look de invitada sin gastar más dinero del esperado.

Los colores pastel, pero traslucidos, aporta ese toque elegante a la par que juvenil. Sfera/El Corte Inglés

Esta gargantilla que se apoya en una cadena y engarces de plata destaca por las piedras de diferentes formas y tamaño de colores. Combina las lágrimas, con rectángulos y óvalos para dar fluidez a este collar que quedará pegado al cuello y evitar un resultado plano y excesivo. Además, para dar luz al rostro, propone tonos pasteles traslucidos que reflejarán la luz y ayudarán a que la joya asuma un protagonismo interesante que, sin embargo, no restará importancia al vestido, los zapatos o el bolso. Eso sí, los mismos detalles que logran que sea un complemento ideal para realzar el look pueden echarlo a perder si no controlamos la combinación.

Por ejemplo, si apuestas por este choker lo mejor es que dejes a un lado pendientes o pulseras llamativos; nosotras, directamente, elegiríamos unos aritos plateados finos y pegados a la oreja que no destacasen y, en vez de adornar las muñecas, nos decantaríamos por algún anillo con efecto joya que pudiese rematar el brillo que ya aportará la gargantilla.

Los 'choker' son la tendencia del verano 2023

Aunque para muchas murieron en los 2000, esta temporada las gargantillas se han convertido en una de las tendencias más fuertes y por las que todas deberíamos apostar. De hecho, en las últimas semanas, son pocas las que no han podido resistirse a aprender a hacer el choker de flor con un simple pañuelo por el que están apostando todas las influencers y que, la verdad, ¡tanto nos gusta! Una joya vintage que eleva hasta los tank tops más simple que ayuda a confirmar que la moda de los 90 ha vuelto este año para quedarse. Por eso, ya sea poniendo en práctica este truco viral o apostando por alguna de las gargantillas que ya tienen los ecommerce de moda más populares, no deberías empezar el verano sin elegir la que va más va con tu estilo: de pedrería como la de Sfera, rígida, de strass o de cadena.

