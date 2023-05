Pocos eventos superan la elegancia de la alfombra roja del Festival de Cannes, que cada año reúne a lo más granado del universo celeb para hacer las delicias de quienes disfrutamos viendo vestidos de infarto o looks extremos, como el de este año de Irina Shayk, que ha apostado por un conjunto de bragas y sujetador para la ocasión. Y es que siempre hay quien decide romper las normas de dress code para dejar con la boca abierta a presentes y espectadores. ¿Nuestra sorpresa favorita de este año? Jennifer Lawrence, su impresionante Dios rojo y las flip flop negras de la marca con las que ha decidido poner la guinda.

Sí, la actriz ha acudido al photocall de Anatomie d'une Chute con unas chanclas de piscina (de alta costura, eso sí) para asegurar el toque diferenciador y, esperamos, que al menos la comodidad. Y es que, si bien es cierto que no es un calzado asociado a la elegancia, sí a la sensación de descanso de los pies. Nosotras, absolutas fans de esta clase de propuestas, ¡también queremos reivindicar su protagonismo en cualquier look! Eso sí, velando por un buen agarre que nos proteja en la pisada y, quizá, con un toque menos playero. Por eso, no hemos podido resistirnos a estas chanclas de goma antideslizante, pero con un diseño romano, de Decathlon en cinco colores y por menos de 18 euros.

El diseño de estas chanclas es perfecto para cualquier 'look'. Decathlon

Aunque los materiales y la concepción inicial de esta sandalia hacen que sea un modelo para playa o piscina, su diseño nos invita a llevarlas también durante todo el día y con todo tipo de looks. Con un diseño trenzado nos recuerdan a las sandalias romanas que vuelven a llevarse este verano, aunque, en el caso de la propuesta de Decathlon, el diseño no sube por la pierna, sino que se nos asemeja en cuanto a los nudos y a la imitación de materiales como el yute o la cuerda. Esto nos permite contar con un calzado versátil y apto para combinar con varios estilos, desde el más puro beachwear de caftanes y bolsas de rafia hasta el más sofisticado para las noches de verano.

También las elegimos por su comodidad, con una suela de goma antideslizante para que sean flexibles y por su disponibilidad en varios colores. Si bien las de color marrón nos han parecido las más versátiles para lucir más allá de la piscina, el mismo diseño está a la venta en otros colores, negro incluido (lo que también es una apuesta segura para el calzado), pero también en rosas, lilas e, incluso, amarillas.

Con el modelo seleccionado... ¡se nos ocurren cientos de combinaciones para triunfar! Desde una falda boho muy en la línea de las sandalias hasta un vestido calado de punto, una prenda que se ha convertido en el must de la temporada. Si queremos una propuesta más formal, podemos combinarlas con unas bermudas de lino, la opción perfecta para llevar shorts más allá de los vaqueros y cumplir con el working style sin renunciar a la comodidad. Y, por supuesto, son una opción muy top para acudir a los festivales este verano.

El diseño trenzado de estas chanclas no puede gustarnos más. Decathlon

