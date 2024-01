Esta es la pulsera que "simboliza amor eterno" y solo te puedes quitar con una herramienta especial

Las joyas son esos accesorios especiales que, más allá de diferenciar y elevar cualquier look, muchas de ellas tienen un gran valor sentimental. Desde la firma de joyería de lujo Cartier, conscientes del poder de estas piezas, crearon en 1969 una de sus colecciones más románticas, Love, como un "símbolo del amor de espíritu libre".

Esta línea tiene como protagonista una pulsera de 6 mm de ancho con forma ovalada y compuesta por dos arcos rígidos. Lo más especial que tiene esta pieza es que estos dos arcos se unen a la muñeca y tan solo se puede retirar con un destornillador especial. Precisamente es este sistema de cierre el que la hace tan especial, ya que funciona con dos tornillos situados a ambos lado de la pulsera y se creó para que solo se pueda quitar con la ayuda de otra persona, como cuentan desde la firma nacida en París.

En la colección Love encontramos distintas versiones de la joya en oro amarillo, oro blanco, oro rosa, con diamantes... pero todas tienen el mismo sistema de cierre creado especial para simbolizar un compromiso eterno.

Actualmente esta pulsera es una de las piezas de joyería más reconocibles del mundo de la moda y su precio, dependiendo del modelo y sus materiales, oscila desde los 2.000 euros hasta los 30.000 euros. Por ello, también es considerada un "tesoro" que pasa de generación en generación. Sin embargo, se trata de una pieza que es considerada "la más odiada de los aeropuertos", tal y como cuenta la creadora de contenido Carlota Marañón en TikTok.

"En sus inicios, esta pulsera solo se vendía a las parejas que se prometían amor eterno", cuenta la 'influencer' que, además, añade que una vez que los enamorados la tenían puesta se deshacían del destornillador para no separarse nunca. La creadora de contenido asegura que esta pulsera no pasa los controles de seguridad de los aeropuertos, sin embargo, al tratarse de una pieza fabricada en oro no tendría que suponer ningún inconveniente.

