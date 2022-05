Esta es la 'influencer' de moda más valorada por las jóvenes de nuestro país

El 'boom' de las 'influencers' no ha hecho más que empezar. En cuestión de moda, las redes sociales en general, e Instagram en particular, ya se consideran una herramienta de información para conocer las últimas tendencias así como los mejores trucos de estilo. Y, por supuesto, todo ello no sería posible sin estas creadoras de contenido.

Algunos de los nombres de las cuentas de moda más seguidas de nuestro país son los de Rocío Osorno, Violeta Mangriñán o Mery Turiel, sin embargo en un 'top 5' de las 'influencers' más valoradas por las jóvenes españolas siempre aparece el nombre de la misma, tal y como recoge un ranking realizado por la app experta en reconocimiento visual que permite descubrir y adquirir los mejores looks de las 'influencers' Billionhands.

Es madrileña, tiene solo 28 años y ahora mismo es una de las mujeres más populares en nuestro país: María Pombo. Fue hace ocho aproximadamente cuando su fama empezó a despuntar y era conocida por ser la novia del futbolista Álvaro Morata. Ahora en pleno 2022, María ha demostrado que el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa y, por ello, acumula más de 2,5 millones de seguidores en su Instagram, una cifra que, por cierto, no deja de subir cada día. Esta noche la 'influencer' visita El Hormiguero de Pablo Motos acompañada por otras dos grandes creadoras de contenido, Dulceida y Laura Escanes. Allí hablarán de su trabajo en redes sociales, su experiencia en estos últimos años y cómo ven el sector.

María Pombo es madre del hijo que tiene en común con su marido, Pablo Castellanos. Y por esta misma razón, Pombo también es un referente para mamás o futuras mamás, ya que prácticamente de manera diaria publica contenido para este tipo de público. Sin embargo, su fuerte es la moda, de eso no tenemos ninguna duda.

Empezó en 2012 publicando sus looks y 10 años después Instagram es su principal fuente de ingresos. A día de hoy María Pombo ya ha sido portada de importantes revistas de moda de nuestro país, así como imagen y embajadora de campañas de grandes firmas de moda y belleza. En el ranking del 'top 5' realizado por la app de Billionhands, la madrileña encabeza la lista y se posiciona como la favorita entre las jóvenes españolas.

Tal y como informan en este mismo estudio, Pombo cuenta con una media de 132.042 'likes' por post. Y en cuanto al perfil de sus seguidores, "más de un 41% en la franja de edad la mayoría de entre 25 y 34 años, seguido por aquellos entre 18 y 24 años (un 38%). De todos ellos, el 81,7% son mujeres", detallan desde la firma Billionhands. En este también se refleja el número de publicaciones que hace relacionados con moda , siendo una media 41 posts por trimestre. Un dato bastante alto.

En cuanto a las firmas con las que colabora habitualmente, destacan Mango o Himba Collection, aunque ahora mismo acaba de estrenar su propia campaña de verano con Calzedonia. Efectivamente, María Pombo se corona como la reina de la moda en Instagram en España.