El escote imposible de Emma Stone, las transparencias de Naomi Campbell... Los looks más impactantes de Cannes 2024

Tras el éxito de la Gala MET hace dos semanas, los amantes del diseño ya estaba pidiendo una nueva alfombra roja que, si bien no puede estar a la altura de los 'Oscar de la moda', derrochasen el mismo glamour y ferocidad, algo que Cannes siempre cumple.

El festival tiene el honor -o la desgracia- de ser el siguiente evento a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, por lo que las espectativas en cuanto a los looks de las 'celebrities' están siempre muy altas. Si bien todavía algunas prefieren no arriesgar con diseños clásicos, cada vez son más las que se atreven con vestidos excéntricos para hacer una completa declaración de intenciones, donde demuestran que, en la moda y en la guerra, todo vale.

Esta 77ª edición del festival de Cannes ha estado marcada por el feminismo y el 'Me too' francés, comenzando con varias mujeres posando en las famosas escalinatas con la boca tapada antes de la presentación del cortometraje Moi Aussi, de Judith Godréche, en protesta contra el Presidente del Centro Nacional de cine en París, acusado de una agresión sexual, que se suman a las nueve acusaciones contra el director francés Alain Sarde por violación, agresión sexual y acoso.

Aunque todavía no ha terminado, puesto que la clausura es el 25 de mayo, muchas actrices nos han dejado looks increíbles mientras promocionaban sus películas o eran invitadas a las proyecciones, en las que destacaban Furiosa, Emilia Perez o Kinds of Kindness.

Emma Stone

Emma Stone en el festival de Cannes 2024 AP

Una de las actrices que deslumbraron sobre la alfombra roja fue Emma Stone, que apareció con un vestido de lentejuelas de color berenjena diseñado por Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton. Con un escote casi hasta el ombligo, la prenda estaba confeccionada con 800.000 'paillettes' y necesitó un total de 1.700 horas para su elaboración.

Demi Moore

Demi Moore en el festival de Cannes 2024 AP

Demi Moore se convirtió en el centro de atención con un vestido en color champagne de corte sirena y con un escote palabra de honor que solo podría ser obra de Schiaparelli. Con un diseño arquitectónico que habría venido muy bien hace un par de años para mantener la distancia de seguridad, el look de la actriz fue uno de los más comentados de la noche.

Selena Gomez

Selena Gomez en el festival de Cannes 2024 AP

Selena Gomez ha vuelto al cine con Emilia Pérez, la cinta que protagonizan Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón. La actriz llevó uno de los looks más elegantes de la noche con un vestido 'custom' de Saint Laurent en blanco y negro con escote bardot cruzado y joyas de Bvlgari.

Salma Hayek

Salma Hayek en el festival de Cannes 2024 AP

Quien también apostó por el negro fue Salma Hayek con un vestido ajustado con lentejuelas y escote palabra de honor que completó con unas sandalias doradas y un collar maximalista. Una de las cosas que más llamó la atención fue que la actriz dejó sus canas a la vista, dejando a un lado los tintes y apostando por su melena natural.

Ester Expósito

Ester Expósito en Cannes WireImage

Como representación española tuvimos a Ester Expósito con un vestido de novia transparente con la espalda abierta y tirantes de diferentes longitudes con el que no pasó desapercibida. Completó el look con joyas de Messika y sandalias de plataforma blancas.

Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en el festival de Cannes AP

Otra española en la alfombra roja fue Elsa Pataky de la mano de su marido, Chris Hemsworth. La actriz sorprendió con un vestido negro sencillo pero elegante, con un escote kilométrico y la espalda adornada con patrones muy parecidos a los del macramé.

Alex Chung

Alexa Chung en el festival de Cannes 2024 AP

Alexa Chung fue la encargada de traer la Alta Costura a la alfombra roja con uno de los diseños más espectaculares de Jean Paul Gaultier HC SS24, que mezcla una falda de tul con un corpiño cuyas copas del escote acaban en picos.

Carla Bruni

Carla Bruni en el festival de Cannes 2024 AP

La Primera Dama de Francia, Carla Bruni, también se decantó por el color champagne con un vestido de lentejuelas y escote corazón muy pronunciado y de diseño ajustado.

Eva Longoria

Eva Longoria en el festival de Cannes 2024 AP

Eva Longoria está arrasando en Cannes con looks en los que las transparencias son las protagonistas. En esta ocasión, sobre la alfombra roja, la actriz apareció con un vestido azul pastes con abertura kilométrica en la falda, transparencias debajo del pecho y todo el diseño adornado por tiras brillantes que empezaban en su pecho y recorrían toda su pierna hasta abajo.

Heidi Klum

Heidi Klum en el festival de Cannes 2024 AP

A diferencia de otros años, la modelo cambió las transparencias o los escotes imposibles por el glamour de un vestido rojo princesa lleno de volúmenes, cola y con escote bardot con los tirantes caídos. Gracias al bajo asimétrico, Heidi Klum pudo presumir de piernas, por lo que la alemana no perdió su esencia.

Naomi Campbell

Naomi Campbell en el festival de Cannes 2024 AP

Finalmente, a sus casi 54 años, Naomi Campbell presumió de figura y estilo con un vestido plagado de transparencias y lentejuelas que la modelo llevó hace 28 años. Se trata de un vestido de Chanel de escote a la caja con tirantes de perlas y falda semitransparente que deja ver la ropa interior de quien lo porta. Aunque en su momento lo lució con unos leggings debajo sobre la pasarela, en esta alfombra roja ha decidido prescindir de ellos.

