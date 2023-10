Los inesperados errores de estilo de los últimos años en el Día de la Hispanidad

Una de las fechas más importantes en el calendario festivo de España es el Día de la Hispanidad, celebrado el 12 de octubre y que conmemora el el descubrimiento de América de Cristóbal Colón.

El desfile militar de las Fuerzas Armadas, que tiene lugar año tras año en Madrid, cuenta con la presencia de las máximas autoridades de nuestro país, entre los que no faltan la familia real, con el rey Felipe VI presidiendo el acto; así como personalidades políticas del Gobierno de España, entre las que destacan el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa Margarita Robles, entre muchas otras personalidades.

Para el evento, los invitados e invitadas lucen estilismos elegantes acorde a la ocasión, aunque no siempre resultan ser del todo acertados. Durante los últimos años, aunque suelen destacar looks impecables, también hemos visto estilismos con mensajes ocultos y algún que otro error de vestuario.

En este artículo, exploramos algunos de los desaciertos que hemos visto durante la celebración del Día de la Hispanidad de los últimos años: desde trajes y vestidos inapropiados hasta combinaciones de colores desconcertantes.

1. Ana Rosa Quintana (2016)

En el Día de la Hispanidad de 2016, Ana Rosa Quintana sorprendió con su elección de vestuario que no casaba demasiado con la solemnidad del evento. Optó por un vestido de cuero que no le hacía justicia y unas sandalias de tachuelas que le daban al look un aire roquero. Cumplía las normas de protocolo pero el material del vestido lo hacen más apropiado para otro tipo de citas.

Ana Rosa Quintana en el día de la Hispanidad 2016 D.R

2. Isabel Díaz Ayuso (2020)

Uno de los secretos mejor guardados en cuando a moda y política se refiere es el look con el que Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. asiste a los actos oficiales. Isabel ha vivido una evolución impecable en su estilo durante los últimos años, con looks depurados y en consonancia con el evento al que acude. Sin embargo, rescatamos el del Día de la Hispanidad de 2020, que no fue de uno de los más celebrados. Para ese año, Ayuso lucía un vestido con falda de capa roja y una chaqueta capa blanca que no terminó de conquistar. Por el contrario, a sus zapatos le ponemos un 10.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, en Madrid (España), a 12 de octubre de 2020. José Oliva / Europa Press(Foto de ARCHIVO)12/10/2020 Europa Press

3. Soraya Sáenz de Santamaría (2017)

Otro de los looks más comentados fue el de la Vicepresidenta del gobierno en 2017, Soraya Sáenz de Santamaría. Para celebrar la Fiesta Nacional optó por un total look negro con unos guantes color ciruela, sandalias de tacón en morado y bolso gris, una combinación muy arriesgada que no nos acabó de convencer.

Soraya Saenz de Santamaria en el día de la Hispanidad 2017. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO AFP via Getty Images

4. Sandra Ibarra (2016)

En el Día de la Hispanidad de 2016, Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, destacó también por una posible mala elección del look. Concretamente de los accesorios: unas sandalias atadas a la pierna sobre unas medias hipertupidas y un bolso XXL. El vestido, estampado en tonos grises, tampoco favorecía a la ex modelo. Por último, un abrigo azul klein completaba un look poco acertado.

Sandra Ibarra saluda a los reyes en el Día de la Hispanidad 2016 Instagram/@sandra_moti

5. Irene Montero (2020)

Irene Montero acudió, en 2020, a la celebración de la Hispanidad con un traje de chaqueta en color morado. Un dos piezas que no le sentaba bien, no era la talla adecuada, el pantalón le hacía arrugas y el largo correcto hubiera sido tres dedos más corto o tres dedos más largo. Al llevar una camisa debajo, amplia, el botón de la americana debería haberse quedado abierto para darle al look un toque más casual.

Irene Montero en el día de la Hispanidad en 2020 Getty Images

