Joana Duarte, la diseñadora portuguesa que ha conquistado a la mismísima Rosalía: "Le hice un pantalón confeccionado a partir de una colcha antigua"

Las técnicas tradicionales poco (o nada) tienen que ver con la actual industria del 'fast fashion'. La artesanía, los materiales de calidad, los elementos reciclados y, en definitiva, la creación ética de prendas era la manera de confeccionar ropa en el pasado. Pero, ¿qué lugar tiene todo esto en el sector de la moda de hoy en día?

Joana Duarte nació en una familia portuguesa de bordadoras que, de una manera u otra, le influyó en su pasión por la moda desde que era pequeña. La técnica de las 'bordadeiras', con el paso del tiempo, y al igual que ocurre con muchas otras tradiciones, parece que va perdiendo interés en las nuevas generaciones. Sin embargo, lejos de ser este el caso de Joana, la joven diseñadora apostó por este proceso para crear su propia firma de moda: Béhen.

Fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando la portuguesa decidió lanzarse a la piscina y crear su propia firma de moda basada en todo lo que sus antepasados, concretamente su abuela, le enseñó sobre la moda. Una formación que además había comenzado años antes estudiando Diseño de Moda. Hoy, tres años después del lanzamiento de su firma, Béhen ha conseguido conquistar a 'celebrities' de todo el mundo, entre los que se encuentran Rosalía o C. Tangana, y ha llegado a la pasarela de Londres.

Asimismo, acercar la moda a la sostenibilidad se convierte en la meta principal de Joana Duarte. Uno de sus proyectos más recientes está basado en la filosofía 'upcycling' junto al hotel Barceló Funchal Oldtown en Madeira: creando una colección exclusiva y consciente de 'shopping bags' que une artesanía local, reciclaje y sostenibilidad, utilizando antiguos tejidos de edredones que ha encontrado en mercados de todo Portugal, y que se convierten en el complemento estrella de la temporada. Conocemos más de cerca la historia de Joana Duarte, sus valores sostenibles en confección y diseño de moda, así como su amor por la tradición y la familia.

Joana, ¿de dónde viene su pasión por la moda y el diseño?

La respuesta es tópica en el sentido de que me interesó la moda desde muy pequeña, pero durante mi máster en Londres sentí una gran distancia y falta de interés por ella. Fue durante esta época cuando me centré en la producción ética y el trabajo con las comunidades, fui a la India y estaba decidida a entrar en el área más social de la industria, que tenía mucho más sentido para mí.



Sin embargo, fue en uno de mis viajes a Portugal y en una conversación con mi abuela cuando me di cuenta de la urgencia de proteger las técnicas y las historias con las que Béhen trabaja hoy en día.

Nacida en una familia portuguesa de bordadoras, ¿te inspiraron las mujeres de tus antepasados para dedicarte a esta actividad?Creo que la inspiración para seguir creando y aplicando estas técnicas en un contexto contemporáneo procede sin duda de la historia de mi familia, pero también de las personas que comparten su universo y sus experiencias conmigo. Creo que a veces sigue siendo difícil transmitir toda esta urgencia y la importancia de mantener vivos estos ámbitos, sobre todo a quienes nunca han estado expuestos a ellos y no los sienten como parte integrante de lo que nos hace humanos y que no podemos perder.



Son estas historias las que alimentan el universo de la marca, que, como ya he dicho, comenzó con las historias familiares que me contaba mi abuela materna, pero que hoy es una fusión de diversas conversaciones y experiencias. No sólo en Portugal, sino en todo el mundo.

¿Qué formación realizaste para desarrollar tu carrera?Empecé la carrera de Diseño de Moda y preparé mi solicitud para el máster en Londres. Me matriculé en la Universidad Kingston de Londres en Diseño de Moda en 2016, donde estuve dos años. Durante mi máster me fui a la India porque estaba decidida a entrar en el área más social de la industria, que tenía mucho más sentido para mí.



En la India hice prácticas en una marca de Comercio Justo, miembro de la WFTO en Jaipur, donde me centré en trabajar con comunidades de artesanos. Volví a Portugal en 2018 y trabajé como asistente en proyectos vinculados a la industria de la moda en Portugal. En marzo de 2020 creé Béhen.

En 2020... ¡Un año complicado! ¿Cómo la definirías? ¿A quién va dirigida?2020 fue sin duda un año complicado, pero el hecho de haber creado el proyecto en un momento tan incierto nos dio tiempo para pensar en la estrategia y entender mejor el camino. Béhen se creó con el objetivo de contar historias a través de la ropa, protegiendo las artes tradicionales. Aunque se centra en la artesanía portuguesa, Béhen vive globalmente de todas las cartas de amor, fotografías, historias, puntadas a mano y canciones que traducimos cuidadosamente en prendas de vestir.



Béhen significa 'hermana' en hindi, lo que significa que es una hermandad para quienes comparten los mismos valores y sienten esta urgencia de proteger nuestro patrimonio inmaterial.

¿Qué tipo de diseños podemos encontrar en la firma?Béhen produce piezas para mujeres, hombres y niños. Gran parte de nuestro trabajo se realiza con artesanos de todo el país, por lo que las piezas se diseñan en el atelier y se envían a las casas de bordado / cooperativas con las que trabajamos. Presentamos nuestras colecciones de pasarela en ModaLisboa, la Semana de la Moda de Lisboa, y las piezas CORE se crean especialmente para nuestro sitio web.

¿Cómo es el proceso de fabricación de las prendas de Béhen?Cuando se trata de trabajar con técnicas tradicionales y artesanales, todas llevan mucho tiempo. Por supuesto, algunas técnicas son más complejas que otras y en todas ellas siempre hay algo más que aprender. Algunas piezas tardan más de dos semanas en bordarse, otras más de un mes, por no hablar de la creación/diseño y preparación de las piezas antes de que lleguen a los artesanos. Es un proceso complejo y de aprendizaje constante. En términos visuales, lo que más me impresionó fue el bordado de paja de trigo, una técnica tradicional de Faial. Hicimos un velo bordado por Lina Silva para uno de los trajes de la obra de Pedro Penim "Casa Portuguesa", estrenada en el Teatro Nacional D.Maria II. La paja de trigo tiene que estar preparada de antemano y se borda bajo tul negro, ¡la propia paja es el "hilo" con el que se borda y encima bajo tul negro!

Fotografía de Béhen Béhen

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su lanzamiento?Béhen tiene tres años y el viaje ha sido toda una aventura. Empezó con un interés muy ingenuo por contar historias a través de piezas bordadas y materiales antiguos y hoy hay toda una estructura, aunque pequeña.

No es fácil crear un proyecto... Cuando la firma empezó no había plan de negocio ni estrategia. Costó mucho trabajo y muchas horas sin dormir.

Look de la colección Fall-Winter de Béhen Béhen

En sólo tres años, han conseguido una plaza en la Semana de la Moda de Londres. ¿Cómo surgió esta oportunidad y cómo la viviste?Béhen se presentó en la plataforma para jóvenes diseñadores de la Semana de la Moda de Londres. Presentarse en esta plataforma se hace a través de solicitudes y en la edición en la que yo me presenté, era sólo en formato digital. Presentar en formato digital es muy diferente a hacer una presentación física o un desfile de moda. Sin embargo, era esencial darse cuenta del impacto de este tipo de presentación. Creemos que es esencial explorar nuevas formas de presentar nuestras piezas.

¿Cuáles son tus objetivos como diseñadora?El objetivo principal es que Béhen sea un escenario para todas las artes con las que trabajamos, para que las nuevas generaciones puedan crear una conexión con ellas, pero también para que otros puedan ver su potencial en las distintas industrias. Esto sólo es posible haciendo que el proyecto sea estable y lo suficientemente grande como para tener un impacto en los artesanos.

Varias famosas ya han lucido tus modelos, como Rosalía o C. Tangana. ¿Puedes hablarnos de sus looks y de dónde los han lucido?Desde que comenzó el proyecto se ha hecho un gran esfuerzo de posicionamiento y estrategia internacional. Muchos de ellos están vinculados a la industria de la moda, desde Rosalía, C. Tangana, Leon Bridges, M.I.A, Saint Levant, Paris Jackson, Ana Moura, Hailey Bailey, H.E.R, Conan Gray y otros.



En el caso de las piezas realizadas para Rosalía, una de ellas fue un pantalón confeccionado a partir de una colcha antigua y diseños de rosas que lució en una cena con Sita Abellán. El de Tangana fue un top de ganchillo hecho a mano que le llevó más de 60 horas sólo de ganchillo y 25 horas para aplicar uno a uno los cristales de Swarovski. Los diseños, ya sean brocados o de ganchillo, los hacemos nosotros en el estudio. Una de las primeras versiones del top llevaba escrito "Amor", pero fue el equipo de Antón quien sugirió "romántico". El top se hizo para su concierto en Lisboa en el Super Bock Super rock.

¿Cómo viviste esta oportunidad?Asociarse con ciertos artistas puede ser muy beneficioso, pero tenemos mucho cuidado a la hora de hacer esta asociación y asegurarnos de que tiene sentido en función de nuestros valores y estrategia compartido.

¿A quién te gustaría vestir?No tenemos una lista fija, pero por supuesto hay algunas personas en mente, siempre con un fuerte enfoque en la industria musical.

La sostenibilidad es un valor fundamental en Béhen. En este sentido, la reutilización de tejidos y materiales es fundamental. ¿Cuáles utilizas para tus creaciones?La mayoría de las piezas están confeccionadas con materiales a base de lino, algodón, seda o lana. Sin embargo, también trabajamos con materiales antiguos que tienen una mezcla de fibras naturales y sintéticas.



El bordado suele hacerse en lino, al igual que el tejido, que sólo utiliza lana. Sin embargo, hemos estado invirtiendo en nuevos materiales para experimentar con técnicas tradicionales, como el corcho y otras fibras tecnológicas que se están desarrollando en Portugal.

Uno de vuestros recientes (y sostenibles) lanzamientos es el que habéis lanzado junto con Barceló Funchal Oldtown, una exclusiva colección cápsula de bolsas de la compra confeccionadas con telas de antiguas colchas de patchwork. ¿Cómo surgió esta idea?La colaboración con el hotel Barceló Funchal Oldtown y el desarrollo de esta colección de bolsas de la compra surgió de compartir valores y del interés por dar a conocer las tradiciones portuguesas y, por supuesto, los bordados de Madeira.



Béhense dedica a promover y proteger las artes tradicionales portuguesas a través de la moda, y el bordado de Madeira es una de las principales técnicas con las que trabajamos. Para nosotros, es esencial mostrar a las nuevas generaciones el potencial contemporáneo de estas técnicas, como el bordado de Madeira, a través de nuevas aplicaciones y enfoques, para que nunca se pierdan.



El reto propuesto por el Barceló Funchal Oldtown consistía en desarrollar una colección de tote bags para la venta al público en el hotel que tuviese una conexión con el universo tradicional portugués. Nuestra elección como estudio recayó en un material con el que hemos trabajado desde los inicios de Béhen: los talegos antiguos. Fueron los talegos los que sirvieron de base para modelar los 'tote bags', que luego se bordaron todos a mano.

Shopping Bags de Barceló Funchal Oldtown x Béhen Barceló

¿Qué nos puedes contar de tu nueva colección?Es una colección limitada de 40 tote bags, piezas únicas todas ellas con detalles y diseños diferentes realizados a partir de antiguos edredones y bordados a mano.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.