Las hermanas Villarreal, las creadoras de contenido que llevaron su pequeña marca de moda al éxito: "No por ser 'influencer' tienes aseguradas las ventas"

Grace y Melissa Villarreal son dos de las 'influencers' de moda más valoradas de nuestro país. Con una comunidad muy fiel y un estilo impecable, las hermanas de origen colombiano triunfan también en nuestro país tras ser elegidas entre las 100 Mejores Influencers en 2020 por Forbes y los 100 Mejores Creativos en el Mundo de los Negocios en 2021.

Con solo 60.000 euros comenzaron su propia marca de moda, llevando su pasión a su profesión. Fue entonces cuando nació The Villã Concept, una pequeña firma en la que priman las prendas y accesorios atemporales y de alta calidad diseñados por las propias hermanas para que tengamos un armario que perdure en el tiempo y las consumidoras puedan hacer una compra consciente y respetuosa. Sin duda, una estrategia inteligente, ¿verdad?

Hablamos con las hermanas para descubrir cómo es la aventura de emprender un negocio de cero y en muy poco tiempo convertirlo en una de la firmas 'slow fashion' de referencia, que ya cuenta con casi 50.000 seguidores en Instagram y ha logrado expandirse a otros países como e EEUU, Inglaterra, Portugal o Francia.

¿En qué momento decidisteis emprender en vuestra propia firma de ropa? ¿Cómo surgió y cómo se desarrolló? The Villã Concept nació más que como una firma de moda, como una idea abstracta de crear productos bajo un mismo concepto, productos que siguiesen una línea, con unos valores muy claros. Desde hace años soñábamos en alto y poco a poco fuimos dándole forma y pensando cómo 'bajarlo a tierra'.

¿A qué tipo de mujeres está orientada The Villã Concept? A una mujer elegante, versátil, que le guste invertir en piezas de fondo de armario de calidad. A una mujer todoterreno, que disfrute de cada faceta de su vida y que busque sentirse a gusto con lo que lleva a la vez que cómoda.

¿Qué estilo define a vuestras creaciones? Creamos prendas atemporales, fondos de armario, mayoritariamente en tonos neutros. Digamos que las palabras que definen nuestras prendas son 'calidad y versatilidad'.

¿Estáis implicadas en todo el proceso de trabajo? Sí, estamos implicadas en todo el proceso, de principio a fin. Esto hace que el resultado sea super satisfactorio, ya que somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás y del proceso que conlleva.

¿Cuáles son los principales mercados de The Villã Concept? Nuestro principal mercado es España, pero actualmente vendemos a toda Europa desde nuestra web. Estamos enfocadas en crecer y ser reconocidos a nivel nacional pero siempre pensando en el futuro y no dejando de lado futuras estrategias a nivel internacional.

¿Cuál ha sido la evolución del negocio desde su creación hasta hoy? Como todo negocio, los inicios son duros a la vez que apasionantes. Al inicio del negocio, teníamos muchas ideas que queríamos plasmar y llevar a cabo, sin embargo, a la hora de la práctica nos hemos dado cuenta de que hay que aterrizar ideas y priorizar.

En la vida como en cualquier situación siempre existen altibajos de todo tipo y nosotras preferimos afrontarlos desde el optimismo, aprendizaje e ilusión. En el proceso hemos tenido fallos de los que hemos aprendido, en realidad somos quien somos gracias a todos esos errores que han formado del proceso de Villã para siempre poder mejorar.

Para nosotras siempre ha sido muy importante transmitir desde el principio todos nuestros valores y que la marca no solo fuera una marca, sino un 'concepto'. Para ello hemos dedicado mucho esfuerzo a crear una imagen de marca que nos identifique y que plasme nuestra esencia.

¿Es difícil ser mujer y emprendedora? Creemos que es difícil ser emprendedor en términos generales. Emprender es un camino agridulce, dedicas horas infinitas y siempre sientes que puedes y tienes que hacer más, literalmente no descansas mentalmente. A la vez, cualquier pequeño triunfo se vive de una forma muy intensa.

¿Qué baches os habéis encontrado por el camino? Hemos encontrado muchos baches, como marca emergente y pequeña es difícil abrirse hueco tanto en el ámbito de la producción como posteriormente en el mercado. Al final somos 'slow fashion', y producimos pequeñas cantidades, lo cual hace todo más complicado. En España aún queda mucho por hacer con respecto a esto, los talleres solo quieren producciones masivas. Por otro lado, en muchas ocasiones el cliente no conoce del todo el sector de la moda y no comprende los precios, sin embargo, hay un proceso creativo, manual y logístico enorme que los justifica.

¿Os ha ayudado a expandir vuestra marca el hecho de que seáis 'influencers'? Es una realidad que el tener una plataforma con seguidores facilita dar a conocer la marca en un primer momento, pero también hay mucha más presión y expectativas de 'perfección' por así decirlo. No por ser 'influencer' tienes aseguradas las ventas, el producto tiene que tener calidad, tiene que haber un buen marketing detrás y mucho, mucho trabajo.

El primer producto que lanzasteis, que casualmente fue una agenda, se agotó en dos semanas y tuvisteis que producir más. ¿Cómo vivisteis esta buena acogida? Lo recordamos con mucha emoción porque fue una acogida maravillosa, pero sabíamos que no iba a ser todo tan fácil.

¿Con qué tipo de materiales trabajáis? Trabajamos con piel, con oro de 18k, con alpaca, con algodón orgánico, con lino 100%.

¿Qué otros productos tenéis en vuestro historial como 'best seller' de la marca? ¡La colección de alpaca siempre es un “best seller”!

¿Cómo compagináis vuestra profesión como 'influencer' con vuestro negocio? Creemos que la clave es hacer equipo, es imposible pensar que puedes llegar a todo y hacer ambas cosas al 100% bien. En ningún negocio o área de la vida se llega a ningún sitio solo, en equipo siempre es más fácil y mejor, por eso desde el principio nuestra idea era rodearnos de personas con las que remar hacia la misma dirección. No tenemos aún un equipo grande, pero si muy bueno, y esperamos poder ampliarlo poco a poco.

¿Os gustaría hacer alguna colaboración con algún diseñador/a o firma? ¿Con cuál sería? Nos encantaría, nosotras creemos mucho en las sinergias entre marcas, creemos que de ahí salen cosas increíbles. ¡En este momento estamos a punto de lanzar una pequeña colección cápsula con una marca internacional y estamos super emocionadas porque sabemos que va a sorprender y a gustar mucho! ¡'Stay tuned'!

Fuisteis elegidas entre las 100 mejores 'influencers' en 2020 por Forbes. ¿Qué significó para vosotras entrar en este ranking? ¿Creéis que os ha repercutido de cara a vuestro negocio? Es un honor estar ahí y creo que eso nos empuja a exigirnos mucho más, a superarnos y a ir a más cada año. No queremos quedarnos cómodos con los éxitos alcanzados, queremos estar en constante desafío personal y profesional.

¿Cómo empezasteis a ser 'influencers'? Grace empezó cuando vivía en California, tenía su primer bebé y era consumidora de Youtube, ¡le encantaba! Echaba de menos hablar castellano y tenía lejos a la familia. Grace siempre ha sido muy creativa y además estudio fotografía así que empezó a crecer rápidamente. Poco a poco las marcas empezaron a contactarte. Melissa estaba estudiando su carrera y su cuenta de IG cerrada. A raíz de un video de Grace donde apareció comenzó a crecer en IG y poco a poco empezó a trabajar con marcas.

¿Qué opináis sobre el 'hate'? ¿Cómo lleváis el tema del ‘amor-odio’ que despertáis las 'influencers'? La verdad es que ambas lo llevamos bien. Creo que dentro del todo el 'hate' que puede haber en redes, no estamos tan mal. Intentamos mantenernos al margen bastante y no darle importancia. Es importante estar fuerte mentalmente y sobre todo estar seguro y tranquilo de quién eres y de lo que estás transmitiendo.

¿Qué opináis de la gente que no se toma en serio el trabajo de 'influencer'? Entendemos que es una profesión que todavía no se comprende al 100%, que está en proceso de profesionalizarse, y que quizás otras generaciones no llegan a entender del todo lo que hacemos. Creemos que nuestro papel como creadores de contenido/'influencers' es vital aquí, debemos hacer bien nuestro trabajo, ser personas responsables, serias y profesionales con lo que hacemos, no todo vale.

¿Qué opináis de la necesidad de que se profesionalice? Para nosotras, ser 'influencer' surge de una necesidad de compartir y comunicar tus día a día, tus valores, tu vida, tus gustos... Esto requiere mucho esfuerzo y constancia a la vez que creemos que tiene que nacer y fluir de forma natural, sin buscarlo. Estamos hablando de una persona influyente, que influye en la gente de forma innata, ya sea porque a los demás les gusta su estilo de vestir, su manera de ver la vida, o sus hobbies. En cuanto al ámbito laboral creemos que debería tener más reconocimiento y menos trabas ya que es un trabajo como cualquier otro, que requiere dedicación, inversión de tiempo, esfuerzo y creatividad.

