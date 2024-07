Empieza el verano: planes para hacer sola, con amigas o en pareja en julio

Tras quedar inaugurado de manera oficial el verano, arranca el mes de julio y, por tanto, la llegada del calor de verdad. Tanto si te vas de vacaciones las próximas semanas como si no, existen distintos planes para salir de casa y exprimir al máximo el buen tiempo y la alegría que nos aporta la nueva estación.

Seleccionamos distintas propuestas para todos los gustos, cargadas de ritmo y originalidad. ¿A qué te apuntas?

1. 'Muchas cara de Gala Dalí', un viaje de descubrimiento de moda y creatividad

Muchas caras de Gala Dalí (desde ahora y hasta finales de año) es un viaje de descubrimiento y una experiencia al aire libre que explora la identidad poliédrica y camaleónica de una de las mentes creativas más fascinantes y enigmáticas del siglo XX: Gala Dalí. Un proyecto único que une a La Roca Village, en Barcelona, y la Fundación Gala-Salvador Dalí para "redescubrir el mito, más allá de los estereotipos, y reivindicar su impacto en la cultura y en la moda actual, así como su influencia en las nuevas generaciones". Todo contado desde la perspectiva de talento, moda y creatividad.

Para llevarlo a cabo, La Roca Village ha colaborado con talentos creativos como el fotógrafo Jordi Bernadó y la pintora Carla Fuentes. El resultado es un retrato inédito de la musa en forma de intervención artística a gran escala que recorre los bulevares del Village, y el mejor ejemplo del compromiso de apoyo al arte que impulsa La Roca Village.

2. Un restaurante que enamorará a los melómanos

Los planes 'indoor' se convierten en una opción ideal para refugiarse de las altas temperaturas. Por eso, salir a comer o a cenar y conocer un nuevo restaurante siempre será un acierto. En Madrid acaba de abrir sus puertas La Santa, un nuevo espacio en pleno barrio de Chamberí (calle Miguel Ángel, 21) que llega para revolucionar la comida mexicana de la capital.

En su carta encontramos platos que representan al México real, pero con toques mediterráneos. Entre ellos destacan el aguachile negro de langostinos, guacamole o la Cachoreada, uno de sus platos estrella. Aunque, tal y como defiende el chef, el Viaje del Taco es una gran recomendación, pues combina la fritura andaluza en el contexto de un único taco. Además, en el local se puede disfrutar de música en directo, grupos mexicanos y una 'playlist' siempre hecha para la ocasión.

Restaurante La Santa Cortesía

3. El festival más cool de Madrid: Mad Cool

La mejor música nacional e internacional llega a Madrid, un año más, en Mad Cool. El festival, en el que emergen conciertos, moda, creatividad y todo tipo de experiencias inmersivas, regresa este 2024, del 10 al 13 de julio, con un cartel protagonizado por artistas como Dua Lipa, Pearl Jam, Måneskin, The Killers, Avril Lavigne, James Arthur, Bring me the Horizon o The Kooks, entre muchísimos otros.

Distintas plataformas musicales y acciones también sucederán en el mismo espacio tiempo, como es el caso de Ouigo, uno de los principales patrocinadores del festival, que apuesta por la música con su plataforma Ouigo On Tour.

4. Un 'tour' de Shein x Klarna por toda España

La marca de ropa Shein sorprende, del 6 de julio al 18 de agosto, con una nueva activación interactiva y creativa junto con Klarna, la red global de pagos y asistente de compras impulsada por IA, para ofrecer a los entusiastas de la moda españoles una experiencia única y divertida con el 'tour' #SummerGlamourTour. Tras el éxito del del año pasado, este verano la furgoneta de Shein x Klarna visitará, en su primer viaje, las ciudades de Palma de Mallorca, Ibiza y Badalona.

Este 2024 la gira se realizará en un vehículo Piaggio Ape que se convertirá en el escaparate de todas las tendencias de moda de este verano por todas las ciudades por las que pasará. En esta extraordinaria experiencia inmersiva, los visitantes podrán disfrutar de una serie de actividades enfocadas a mostrar la fusión entre la variedad de colecciones de Shein desde la visión creativa de Klarna. Los visitantes podrán disfrutar de consultas de estilo, cambios de imagen, talleres de bricolaje y mini sesiones de fotos gratuitas, además de numerosos regalos y descuentos.

La primera parada será la ciudad de Palma de Mallorca del 6 al 7 de julio en el parque de las Estaciones, después Ibiza en el fin de semana del 13 y 14 de julio en calle General Balanzat, 38 y la siguiente Badalona los días 20 y 21 de julio en la plaza Pompeu Fabra. Después, visitará ciudades de Valencia y Andalucía con localizaciones todavía por confirmar.

Summer Glamour Tour de Shein x Klarna Cortesía

5. Una experiencia multisensorial de la mano de Martin Miller's Gin

Este verano Martin Miller’s Gin ha creado una experiencia en Madrid con la que quiere homenajear un viaje que nació de la búsqueda de la perfección: "la historia que inspiró a Martin Miller a viajar a Islandia en busca del agua más pura del mundo con la que crear una ginebra única". De esta aventura nacen Las Noches de Martin Miller 's Gin, una experiencia gastronómica inmersiva que acogerá el innovador restaurante Sinestesia de manera exclusiva, sólo durante seis noches de julio.

Los asistentes descubrirán una propuesta formada por 7 platos con maridaje, entre el 2 y el 12 de julio, basados en "las maravillas naturales de Islandia y alguna de sus tradiciones", mientras disfrutan de una experiencia gastronómica que permite descubrir sabores imprevistos, creados por el chef con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol Kiko Moya y maridada con coctelería especialmente diseñada para la ocasión por el premiado bartender Iván Talens. Se pueden reservar las mesas en la web de Martin Miller's Gin por 180 €.

Imagen del menú maridado de la experiencia Martin Miller's Gin en Sinestesia Cortesía

6. Un cine de verano de lujo

Uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid, Palacio de los Duques Gran Meliá, acoge su propio cine de verano para los más nostálgicos. A partir del 11 de julio, Mirador de los Duques, la terraza del hotel, ofrecerá pases de cine al aire libre para poder disfrutar de los mejores clásicos del séptimo arte, inspirados en películas con tramas ambientadas en hoteles y ofreciendo una experiencia cinematográfica única, alienada con el ambiente del hotel.

Este ciclo llamado A cinema Story ha sido cuidadosamente creado por Natalia Marín, cineasta de gran renombre. Cada pase acoge un máximo de 14 personas y tiene una duración de tres horas (de 22.00 a 1.00h) y el precio de la entrada son 35 € (con gastos de gestión aparte) e incluye cubo de palomitas, entrada al cine y una bebida, que puede ser un cóctel.

La programación será: 1961. El año pasado en Marienbad (jueves 11 de julio), 1972; ¿Qué me pasa, doctor? (18 de julio); 1980. El resplandor (5 de septiembre); 2003. Lost in translation (12 de septiembre); 2007. Hotel Chevalier (19 de septiembre); 2015. The Lobster (25 de septiembre).

Azotea de Palacio de los Duques Gran Meliá Cortesía

7. Una hamburguesa vegana (y sana)

Otra de las aperturas en Madrid que marca la temporada es la de Flower Burger (calle Luchana, 13), una de las pocas 'veganburgherias' que existen en territorio europeo y que viene directamente desde Milán. El restaurante se inspira en el movimiento de los años 60 y el 'Flower power' es el que baña el 100% de su concepto y su vinculación con la naturaleza. En este sentido, dentro de su menú se pueden disfrutar de platos en los que abundan los colores y el sabor, con un pan hecho con harina italiana y todo tipo de hamburguesas, burritos, pizza e incluso kebab hechos 100% con ingredientes veganos.

Hamburguesa de Flower Burger Cortesía

8. Madrid se llena de orgullo

La capital vuelve a convertirse en uno de los destinos mundiales del Orgullo 2024. Del viernes 28 de junio al domingo 7 de julio, MADO, la gran fiesta del Orgullo LGBTIQ+, llega como un gran festival para "celebrar, debatir y mostrar la diversidad, cuyo acto central será la Manifestación Estatal del Orgullo LGBTIQ+". Las míticas Puerta del Sol, Plaza de Pedro Zerolo, Plaza de España o la Plaza del Rey estarán repletas de gente, escenarios donde se disfrutarán de conciertos en directo, así como de cientos de propuestas en locales de icónicos barrios madrileños con fiestas especiales para la ocasión. Por su parte, la manifestación del 2024 está prevista para el sábado 6 de julio. Con ella, se busca que Madrid "siga siendo un referente internacional de Paz, Igualdad, Diversidad, Inclusión y Libertad".

Pancarta de Love is love 42 North - Pexels

9. Un 'brunch' diferente

Si prefieres plan diurno para salir a comer (sin que se te haga demasiado tarde), El Escondite de Villanueva de Madrid (Villanueva, 26) propone su nuevo concepto de 'brunch' junto a MONO, la marca inspirada en los 50 neoyorkinos, con la que se una para que los comensales puedan descubrir sus nuevas hamburguesas diseñadas para la ocasión (con alioli de ajos confitados: con rúcula, mostaza y cebolla caramelizada; con pimiento verde y salsa de yogur especiada....) y acompañadas de cócteles deliciosos.

10. Experiencias sorprendentes en W Barcelona

Si te gusta la música electrónica, W Barcelona lidera este verano esta escena con la nueva edición de Wet Deck Summer Series. Cada domingo de la temporada, el hotel se transforma en el epicentro del 'house' y la electrónica de la ciudad condal con sesiones de los mejores DJ's del panorama nacional e internacional, como Andrea Oliva, Francis Mercier, Hot Since 82, Nic Fanciulli y Sarah Story.

Para ofrecer esta experiencia, se ha creado una temática única bajo el título Un viaje en el tiempo, con seis shows que transportan a los asistentes al pasado, presente y futuro de la música, acompañados de los mejores espectáculo acrobáticos. La inscripción es gratuita a través de la web de W Barcelona, aunque también existe la posibilidad de reservar una mesa VIP.

W Barcelona Cortesía

