Emma Roberts da la bienvenida a la 'Fashion Week' de Nueva York con un look ideal lleno de tendencias

El viernes 10 de febrero comienza la New York Fashion Week, una semana llena de eventos, pasarelas y mucha moda. Las modelos y 'celebrities' ya han dado el pistoletazo de salida, comenzando a llevar looks icónicos que muestran su personalidad y gusto por la moda. Estrellas como Julia Fox o Emma Roberts se unieron a otros expertos en moda en la fiesta de lanzamiento de la Semana de la Moda de Nueva York celebrada por Saks Fifth Avenue, una cadena de grandes almacenes de lujo en los Estados Unidos.

De las imágenes que hemos podido ver, nos ha llamado (y mucho) la atención el look de Emma, una combinación de estilos impecable que vamos a querer copiar. La actriz ha elegido un look de vestido blanco 'minimal' de efecto corsé y escote estilo 'balconett' con tirantes, siguiendo un estilo superclásico, pero que no pasa de moda, con toques en tendencia perfectos. Y es que esta actriz, desde sus inicios en la gran y pequeña pantalla, ha sido y sigue siendo una 'it-girl' a la que seguir.

Roberts ha conseguido combinar dos estilos muy diferentes sin caer en la exageración. Lo clásico y lo chic del vestido blanco corsetero han contrastado con el estilo más 'edgy' y atrevido de sus accesorios. Y es que para escogerlos, ha elegido dos tendencias muy a la orden del día: bolsos ovalados y zapatos XXL.

Emma Roberts en la fiesta de Saks para la New York Fashion Week Getty Images

Por una parte, tenemos el bolso ovalado, la tendencia por excelencia en bolsos durante el último año. Ya sean en piel o tipo caja rígida, la tendencia oval ha entrado de lleno el mundo de los bolsos, gracias, en parte, al modelo Swipe de Coperni, el principal precursor de la estética. Emma ha elegido un diseño oval en color negro y tela de cuero, para darle un plus rockero a su estilismo.

Siguiendo con esta estética punk, la actriz se ha decantado por unos tacones XXL, que contrastan al máximo con su vestido de niña buena. Esta tendencia ha llegado para quedarse y parece que ya nos hemos adentrado en una competición por ver quién lleva los zapatos más grandes y altos. La última en sumarse a esta moda ha sido Emma Roberts, que nos ha enamorado con unas botas negras de cuero con tacón y plataforma.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.