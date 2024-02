El vestido que Elsa Pataky no llevó a los Goya porque se lo puso para otros premios en Australia

Como cada año, el mítico paseíllo antes de entrar al recinto donde se entregan las estatuillas de los premios Goya se convierte en todo un escaparate de moda, tendencias y belleza. La alfombra roja de la pasada velada se llenó de todo tipo de rostros conocidos del mundo cinematográfico de España. Desde nacionales como Penélope Cruz hasta internacionales como Sigourney Weaver. Sin embargo, también se notó la ausencia de otras protagonistas como Elsa Pataky, que decidió desfilar por lo AACTA Awards, celebrados el mismo día en Australia, pero donde quiso tener un guiño hacia su país.

Al igual que los premios Goya, los AACTA son los premios más importantes del país australiano, donde se citan también actrices y actores de renombre de la talla de Margot Robbie o Cate Blanchett. Acogida en Australia desde hace años, Elsa Pataky quiso disfrutar de esta fiesta del cine y las series en el país donde hace vida junto a su marido Chris Hemsworth, el que, por cierto, no acudió junto a ella. Aun así, Pataky siempre ha destacado por valorar la cultura de su país y esta vez lo hizo a través de la moda que tanto le caracteriza.

El vestido que podría haber llevado Elsa Pataky

Elsa Pataky con un vestido de la firma de Paco Rabanne. Cedida por agencia.

Si Elsa Pataky hubiera elegido asistir a los premios Goya, podría haber elegido este u otro vestido. Lo cierto es que en la red carpet de los AACTA Awards decidió vestir con firma española. Lo hizo con un vestido de cota de malla de Paco Rabanne, un enfoque icónico del diseñador español con el que Pataky deslumbró. Y lo hizo más gracias al toque dorado que aporta esta pieza que combinaba a la perfección con la silueta de la actriz.

Con un toque drapeado en la cadera, Pataky también quiso darle un toque a su estilismo con complementos como anillos y pulseras en oro, una tendencia que siguiendo a Chanel parece acabar este 2024. Pataky decidió rematar el look con unas sandalias sencillas de tiras en color negro con un tacón no demasiado alto pero sí brillantes.

Elsa Pataky y la clave para deslumbrar desde la sencillez

Elsa Pataky en la alfombra roja de los AACTA Awards. Getty Images for AFI

Si algo ha destacado a lo largo de los años a Elsa Pataky es su particular melena rubia. La actriz española se presentó en la alfombra roja de los AACTA con la certeza de que un Rabanne se puede lucir sin mucha más parafernalia para engrandecer el estilo. Con este vestido de corte midi, Pataky decidió apostar por la sencillez y la belleza natural: una melena algo despeinada y un maquillaje sutil.

Así pues, el pelo rubio y ondulado se dejaba caer por los hombros de Elsa Pataky, combinando a la perfección con el toque dorado del Rabanne. Un estilismo que denota más naturalidad si cabe con una sencilla máscara de pestañas y eyeliner negro que resaltaba su mirada de ojos azules y un efecto gloss en sus labios para darle un toque de brillo a su rostro. El total look de Elsa Pataky se pudo disfrutar aún más sobre el escenario del Home of the Arts (HOTA), ya que junto a Harry Connick Jr., la actriz española era la encargada de presentar el premio a la Mejor Miniserie de 2024, con el que se alzó The Newsreader.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.