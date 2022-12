Rojo, con escote de corazón y abertura en la pierna: Elsa Pataky impresiona con el vestido más impresionante de su armario

Aunque aquí ya estamos despidiendo el año con jerséis de lana, nieve y abrigos de plumas, en Australia están a punto de empezar el verano con un clima más que envidiable. Es por esto que lejos de ver a Elsa Pataky con un calentito vestido, o al menos con una capa que la abrigue, la actriz lo da todo sobre la alfombra roja.

Ayer se celebraron los premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión en Sídney, que premiaban a Chris Hemsworth con el galardón 'Trailblazer', un reconocimiento que destaca y honra los logros, las habilidades y el éxito del actor australiano a lo largo de su carrera.

Junto a él se encontraba su mujer y sus padres, que veían con orgullo como el actor recibía el premio, demostrando además que su matrimonio goza de una muy buena salud y despertando envidias por todo el mundo.

Uno de los momentos más impactantes y esperados de la noche fueron los posados sobre la alfombra roja, donde Elsa Pataky se lució más que nadie con uno de los mejores vestidos de la gala que, a decir, verdad, nos ha dejado sin palabras.

La española deslumbró en el photocall con un vestidazo rojo de escote corazón con forma de concha y una sensual abertura en la falda que llegaba hasta el nacimiento del muslo, dejando al descubierto toda su pierna.

Entre los detalles más significativos de la prenda, destacan dos cadenas doradas que adornan su parte frontal y una larga cola que consiguen sumar aún más sensualidad al look de la actriz, consiguiendo además el efecto de unas piernas más largas. Otro elemento que no podemos pasar por alto del look de la actriz es su melena suelta con unas ondas al agua muy naturales que restan años y realzan su belleza.

Con este look, la protagonista de Interceptor nos demuestra que el rojo va a ser el color de la temporada y que no va a faltar en ninguna de las cenas de Navidad que están por venir, ya sea en la ropa, uñas o, por supuesto, en los labios.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.