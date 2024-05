Elsa Pataky impacta en la alfombra roja de Cannes con un vestido negro espectacular de escote kilométrico

El festival de Cannes ha desplegado por fin su alfombra roja con invitadas que nos han dejado looks impresionantes. Desde el 14 al 25 de mayo, esta 77ª edición estará protagonizada por las películas Bird, Emilia Perez, Kinds of Kindness y Furiosa, que nos traerán las apariciones de Barry Keoghan, Selena Gomez, Emma Stone y Anya Taylor-Joy en la ciudad francesa para presentar sus nuevos proyectos.

Anoche, le tocó el turno a la nueva saga de Mad Max, con la actriz argentina y Chris Hemsworth llegando con sus mejores looks a la alfombra roja. Si bien Anya Taylor-Joy nos dejó impresionados con un vestido de Dior Haute Couture de tul beige y escote palabra de honor que fue hecho a medida para ella por Maria Grazia Chiuri, no podemos olvidarnos del espectacular look de Elsa Pataky.

Últimamente, la actriz está acompañando a su marido en cada evento importante. Hace una semana pudimos verla junto al australiano en la Gala MET de este año, la cual era uno de los anfitriones, con un look de diosa griega en color dorado y, antes de eso, en la ceremonia de los Premios Oscar 2024.

La española llegó junto a su marido, Chris Hemsworth, a la premiere de la película con un look que no solo rinde homenaje a su país a través del color, sino también del diseño.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en el festival de Cannes AP

Elsa Pataky se ha enfundado un vestido negro (el favorito de las actrices españolas) de corte sirena y una ligera cola, al que se le sumaba un despampanante escote en 'V' que se unía con una tira justo por debajo del pecho para que no fuera demasiado revelador. Este estilismo venía a completar el de su marido, que apareció a su lado con unos pantalones de traje negros y una americana completamente blanca a juego con la camisa.

Sin embargo, más allá del escote, el detalle más especial del look de la actriz se encontraba en la espalda. Además de llevar el moño deshecho más favorecedor que, por cierto, vamos a querer copiar, Elsa nos sorprendió con unos flecos estilo macramé que recuerdan a las hombreras de las chaquetas de los toreros.

Anya Taylor-Joy junto a Elsa Pataky y Chris Hemsworth en el festival de Cannes 2024 AP

Para terminar, completó su look con unos zapatos negros de ante con tacón de 12 centímetros y pulsera al tobillo de Gianvitto Rossi y el collar con los pendientes a juego de la icónica serpiente de Bulgari con pavé de diamantes, valorados en 100.000 y 40.000 euros respectivamente.

