Con tan solo 34 años, Kristen Stewart se ha convertido en la persona más joven en presidir el jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como la Berlinale. La actriz ha sido la encargada de inaugurar la 73ª edición del certamen, acompañada de los otros cinco miembros del jurado, entre los que se encuentra la directora y guionista de cine española Carla Simón.

Para esta ocasión tan especial, Kristen ha apostado por un look muy adecuado para la ocasión, cumpliendo al pie de la letra el código 'no escrito' de vestimenta para eventos como este. La actriz estadounidense ha llevado un dos piezas de Chanel con estampado tweed, en colores marrones, verdes y rojizos. Ya es habitual que Chanel firme los looks de la actriz, ya que desde hace tres años es embajadora de la casa francesa. De ahí que defienda con frecuencia el tejido más representativo de la firma, el estampado tweed que tanto asociamos con los looks más preppy. Pero Kristen ha conseguido demostrar que hasta el tejido más clásico se puede modernizar, gracias a estilismos tan juveniles y "gamberros" como este.

Kristen Stewart en la Berlinale de 2023 EFE

El conjunto estaba formado por una americana con un solo cierre frontal a la altura del pecho, que ha llevado sin nada debajo para darle un toque juvenil y atrevido al look. Los pantalones eran estilo flare, lo que le daba un aire de lo más setentero. La actriz también ha querido dar un salto atrás al pasado con su corte de pelo, un 'mullet' muy corto estilo ochentero, que Stewart ha llevado sin peinar, dándole al look ese toque desenfadado que tanto caracteriza a Kristen en las alfombras rojas.

El detalle de la fina cadena dorada en el cuello ha sido la única joya que ha llevado la actriz para esta ocasión, prescindiendo de otros accesorios como pendientes y anillos y también de maquillaje, defendiendo su clásico look de cara lavada. Con este estilismo, Kristen Stewart ha encontrado la combinación perfecta entre lo clásico y ese toque moderno y cañero que la caracteriza, siempre fiel a su estilo.

