El vestido de Pull&Bear con el que te atreverás a vestir de cuero este otoño y cuesta solo 25 euros

Más allá de la clásica 'biker', el cuero es un tejido que nos da miles de opciones diferentes. Prendas con este tipo de tela siempre están presentes en las pasarelas y en los escaparates de las tiendas. Y esta temporada de otoño-invierno lo están más que nunca, gracias a las nuevas colecciones de marcas como Pull&Bear que llenan sus escaparates y webs de prendas efecto piel.

Concretamente esta marca de Inditex ha incluido el cuero entre sus últimos lanzamientos, una nueva colección en la que el negro y los vestidos de noche son los protagonistas. Entre sus piezas se encuentra un vestido en color negro que va a ser un 'must have' para las más atrevidas.

Este vestido midi tiene un tejido efecto piel que se ajusta al cuerpo de una forma elegante y muy favorecedora. El cuello cuenta con una forma recta con tirantes extra finos, que se cierran en la espalda, abierta en pico, formando una 'sexy' abertura con hilos cruzados.

Vestido midi efecto piel Pull & Bear

Como ya hemos mencionado, este vestido forma parte de las últimas novedades de la marca Pull&Bear, y se encuentra disponible exclusivamente en su página web por 25,99 €. (Ref. 8390474)

Cómo combinarlo para el otoño

A primera vista, podría parecer que un vestido de tirantes solo nos lo pondremos en verano. Pero lo cierto es que hay muchas combinaciones posibles que nos permitirán introducir este tipo de prendas en nuestros looks de otoño, de formas super estilosas.

La primera idea es una combinación que estamos viendo sin parar en las redes y en los 'street styles' de las capitales de la moda. Se trata de usar el 'layering' para transformar una pieza de verano en una perfecta para el otoño. Con este vestido efecto piel, puedes optar por varias vías diferentes.

La primera de ellas es llevar el vestido con una camiseta de rejilla negra debajo. Con esta combinación de cuero y transparencias tendrás el look más sensual y poderoso para una noche de fiesta, siguiendo al pie de la letra la tendencia 'dominatrix' que ya comenzamos a ver en las pasarelas de Versace y Dolce&Gabbana.

Si el estilo 'dominatrix' no termina de convencerte, siempre puedes jugar con los contrastes. Este vestido de cuero negro se puede combinar con una blusa blanca, una prenda algo más 'preppy', clásica y romántica. De esta forma conseguiremos el contraste perfecto, quedándonos con un look favorecedor y equilibrado. Así lo han combinado algunas 'it girls', dándonos el ejemplo perfecto de cómo llevarlo en un día más frío.

Cómo combinar un vestido de cuero según el 'street style' IMAXTREE

Las imágenes del 'street style' nos dan algunas otras pistas de cómo introducir un vestido de tirantes en un look de invierno. Queda otro claro consejo: llevar botas altas. Es un calzado atemporal que cada temporada de otoño-invierno vuelve a las andadas, creando unos estilismos calentitos, cómodos y muy en tendencia. Ya sea con suela plana, con plataforma o con tacón, este zapato será nuestro gran aliado en los meses que vienen.

