El nuevo estilo parisino, ¿qué se lleva en el 'street style' de la ciudad de la luz?

París, la ciudad de la luz y del amor, es también una de las capitales de la moda. Y las parisinas, un ejemplo de sencillez y elegancia como no hay otro. Su estilo no pasa de moda, tienen ese 'je ne sais quoi' que trasciende modas y tendencias. Ligeramente desaliñado, con un aire sin esfuerzo y magnético, compuesto en su mayoría por prendas básicas con toques trendy. Estas son tres claves (y algunos 'outfits') que te inspirarán para introducir la moda parisina en tu armario este otoño.

Menos es más

La norma de estilo más universal que existe. Bien es sabido que las parisinas muestran debilidad máxima por los colores neutros, por el blanco y el negro, por las prendas sencillas y sin extravagancias. Esta máxima también incluye el maquillaje. Las parisinas tratan de no ocultar el rostro bajo el maquillaje, abrazando la belleza natural y la actitud como claves de la elegancia.

La regla de menos es más llega, incluso, hasta los accesorios. Si quieres recrear el estilo de las calles de París aléjate de las joyas o complementos extravagantes y quédate solo con aquellos que sepas al 100% que te funcionan.

Street style de París. Otoño-invierno 21/22 IMAXTREE

Invertir en básicos

Hay ciertas cosas que no pueden faltar en el armario de una apasionada de la moda parisina. Una camisa blanca de confianza, unos 'jeans' que sienten realmente bien, unos stilettos negros, una gabardina en un color neutro... No hace falta gastar cientos de euros en renovar nuestro armario cada nueva temporada, o lucir marcas de lujo. Todo lo que hace falta es una pieza clave, esa que sabes que te sienta fenomenal y con la que te sientes segura. Por mucho que las nuevas modas entren y salgan, estas piezas atemporales siempre acompañan a las 'it girls' parisinas, piezas en las que vale la pena invertir un poco más con tal de seguir usándola durante años.

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Unos toques de tendencia

Aunque parezca que nos contradecimos, nada más lejos de la realidad. A pesar de que los básicos formen el 99% de su armario, las parisinas dedican ese 1% restante a algunos toques actuales en tendencia. Puede que no las veas así todos los días, pero de vez en cuando se atreven a incluir algunas prendas o colores tendencia de la temporada. Las parisinas hace tiempo que ya han perdido el miedo a ir un paso más allá y echar un ojo a las nuevas tendencias, dándose márgen para divertirse con la moda.

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Consigue un look parisino

No sé tú, pero nosotras estamos obsesionadas con este tipo de looks con inspiración parisina. Queremos introducirlo en nuestros estilos y, para ello, no hay nada como echar un ojo al 'street style' de la capital francesa. Las 'it girls' parisinas nos dan la razón con estos tips, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de elegancia y sencillez. Este 'outfit' en específico lo hemos visto en una de las invitadas a la Semana de la Moda de París, y es el ejemplo perfecto de cómo combinar los básicos al estilo parisino.

Si te gusta este look tanto como a nosotras, puedes recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

