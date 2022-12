El look con espíritu navideño de Kate Middleton que querrás copiar estas fiestas

En cuanto a looks formales se refiere, sin duda la realeza es la mejor fuente de inspiración. La reina Letizia, Máxima de Holanda, Carolina de Mónaco y Kate Middleton. Esta última acaba de estrenar el título de princesa de Gales y ha conseguido mantener el nivel estilístico de Lady Di, una de sus predecesoras.

Su primer vestido de gala fue todo un homenaje a su suegra fallecida, no obstante, la princesa ha vuelto a su estilo de siempre en su viaje a Estados Unidos, donde ha disfrutado de las actividades más típicas para hacer turismo en el país, como asistir a un partido de baloncesto de la NBA, entre otros.

Este jueves, Kate Middleton acudió junto a su marido, el príncipe Guillermo, a Greentown Labs, donde se reúne la comunidad de 'startups' relacionadas con la tecnología climática más grande de los Estados Unidos. Una de las paradas obligatorias en su gira en pos de la sostenibilidad.

Aunque la casa real inglesa no ha querido desvelar de dónde es el look de la princesa para que nos centremos solo en su trabajo (algo que no se hace con Camilla), es imposible no pararse a admirar el conjunto que ha escogido para la ocasión, encendiendo nuestro espíritu navideño.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Boston GTRES

Luciendo un conjunto sartorial de pantalón acampanado en granate, Middleton se ha convertido en toda una inspiración gracias a la blusa satinada de lazada al cuello en rosa pastel de Winser London, que nos ha recordado a los regalos que aparecen cada 25 de diciembre bajo el árbol de Navidad.

Para mostrarse más cercanos a la gente en este viaje (y hacerles la competencia a Meghan Markle y a Harry en su propio terreno), los príncipes de Gales han optado por looks más relajados que los que suelen llevar normalmente, además de ir conjuntados. Acompañando a su mujer, el príncipe Guillermo se decantó por un jersey granate para la visita.

Nada más ver el conjunto de Kate Middleton, en seguida nos han entrado ganas de llevarlo en la cena de Nochebuena, y es que lo tiene todo: cómodo, festivo y lo suficientemente formal para la ocasión.

Y hoy los premios Earthshot

No obstante, el plato fuerte viene esta noche en los premios Earthshot, con el glamour que siempre nos trae una buena alfombra roja. Por ella desfilarán grandes personalidades como Billie Eilish, Annie Lennox y el actor Rami Malek. Además, contará con grandes actuaciones musicales. Nosotras, desde luego, estaremos pendientes de los grandes looks que llevarán nuestras famosas favoritas y, sobre todo, el de la princesa de Gales.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.