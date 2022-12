El bodi perfecto para celebrar Nochevieja no existe, depende del resto de tu 'outfit'

No todos los outfits de Nochevieja tienen que ser de lentejuelas, rojos o vestidos, hay muchas formas de ir elegante y, por su puesto, cómoda, porque lo importante es llegar a las uvas y disfrutar de la fiesta. Así que, si como cada año te ha pillado el toro para Año Nuevo y no tienes nada con lo que salir, hay una prenda que combina con todo, incluso, con vaqueros o faldas y puede salvarte la noche. Nos referimos a un bodi, porque para lucir un lookazo en Nochevieja no hace falta comprarse un total look, seguro que tu armario es más que suficiente para sorprender esa noche y solo necesitas el toque distintivo que ofrece esta prenda.

Desde 20deCompras hemos preparado una lista de bodis a buen precio para que puedas rescatar de tu armario un traje, unos vaqueros o una falda y combinarlos con el bodi perfecto para Nochevieja. Si a ti también te gusta la idea no dejes de echar un ojo a las propuestas que hemos preparado según el outfit que quieras llevar en la última noche del año.

-De manga larga con encaje. Si tu punto fuerte en los looks de fiesta son los tacones de aguja, este bodi es perfecto para unos buenos taconazos. Tiene un cierre de lágrima con dos botones en la parte posterior y el encaje contiene detalles calados.

Ideal con unos tacones de aguja. El Corte Inglés

-Con topos y vuelo. Para llevar un look clásico, elegante o serio tienes todo el año, pero para lucir unas transparencias con topos y vuelo, la Nochevieja es el mejor momento. Lo mejor de esta propuesta es que ya es demasiado rompedora por sí misma y no necesitas nada más: ¡se puede combinar con unos simples vaqueros!

Ideal con unos vaqueros. El Corte Inglés

-Bodi lencero de manga corta. Si lo que quieres es lucir (y sacar partido) a una falda larga que tienes en el fondo de armario este bodi de manga corta, negro, con encaje en la parte de los hombros es ¡un acierto seguro!

Prueba a combinarlo con una falda esta Nochevieja. Sprinfield

-¡Un básico! Por otro lado, si simplemente quieres un bodi esta Nochevieja para llevar debajo, por comodidad, este modelo de Bershka es lo que buscas.

En tres colores distintos. Bershka

-Bodi de tirantes y encaje. El toque especial que un traje de chaqueta necesita esta Nochevieja es este bodi. Si tienes un traje blanco o de color que quieras aprovechar esa noche, este bodi es el complemento ideal, la prenda que corona al mejor outfit de Nochevieja.

El más sexy. Women'Secret

