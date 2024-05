Dulceida se 'cuela' en Cannes con un vestido rosa con el que presume de barriguita

El mundo de la moda y el cine tiene ahora sus ojos puestos en Cannes, donde se está celebrando la 77ª edición del festival hasta el 25 de mayo. Ya hemos podido disfrutar de la alfombra roja de Furiosa, una de las más esperadas de la semana, junto a Anya Taylor-Joy y Elsa Pataky, aunque la actriz no es la única representante española en la ciudad francesa.

Además de preestrenos, Cannes también celebra fiestas que ninguna 'influencer' se quiere perder y hasta allí ha viajado Dulceida para vivir uno de los grandes eventos de la temporada. Ayer, Magnum celebró la fiesta de lanzamiento de la campaña Wherever Pleasure Takes You y, también, del lanzamiento del nuevo EP Remix de Honey de la mano de Troye Sivan. En un evento con 'celebrities' como en la que ella no podía faltar Iggy Pop, Miguel Ángel Silvestre y Charli XCX, entre otros, Dulceida no quiso dejar la oportunidad para presumir de su embarazo.

La empresaria anunció hace un mes y medio que estaba esperando un bebé junto a Alba, su pareja, con unas ecografías. Más adelante informó que se había quedado embarazada mediante el método ROPA (Recepción de óvulos de la pareja) y, tras una fiesta de revelación de sexo, desvelaron que era una niña.

Ahora, a los cuatro meses, Dulceida presume de su incipiente barriguita en todos los looks que puede y, al igual que muchas mujeres embarazadas, sigue el ejemplo de Rihanna a la hora de elegir sus conjuntos, dejando a todos impresionados con su último vestido.

Dulceida en la fiesta de Magnum en Cannes Cortesía de Magnum

La 'influencer' se ha decantado por un vestido de Claro Couture, una firma española creada por Fernando Claro, y que ya ha diseñado algunos looks exclusivos para la catalana. En esta ocasión se trata del vestido Tucana, de largo maxi, manga larga, cuello alto y escote fruncido tanto por delante como en la espalda. Está disponible en dos colores, en verde y en rosa a un precio de 552,50 euros y Dulceida se ha decantado por este último para seguir el 'dress code' y la temática del evento. Sin embargo, está completamente agotado.

El look lo completado con unos zapatos de tacón decorados con 'strass' con detalle de lazo a juego, muy similares a los de la firma Mach and Mach que se hicieron virales y pronto comenzamos a ver por todas partes, consiguiendo que muchas marcas -entre ellas, Zara- lanzasen su propia versión.

Recogido de Dulceida @dulceida

En cuanto al peinado, Dulceida ha sorprendido con un moño pulido hecho con trenzas, cuyos extremos caen por fuera a modo de mechones. Una propuesta muy atrevida y en tendencia que querrán copiar las amantes de la moda y la belleza escandi.

