Dua Lipa nos enseña su look estrella para salir de fiesta: un mono de terciopelo con sujetador

Dua Lipa no solo es una especialista en componer música que no para de meterse en las listas de éxitos, también es toda una experta en crear los looks con los que bailarla. La inglesa todavía sigue con sus vacaciones en España, en la pequeña isla de Ibiza y nos sube a Instagram sus mejores 'outfits' para salir de fiesta.

Después de la 'resaca' de Dance The Night, su canción de la banda sonora de Barbie que ha llegado a número 1 en Reino Unido, la cantante disfruta de unos días de relax en los que apenas sube contenido de su viaje a la red social, aunque si nos ha adelantado la imagen con la que será portada de una revista en septiembre, algunas fotos que irán en el interior de la publicación y, de paso, anunciar su participación en uno de los podcast más escuchados de la BBC.

Entre sus últimas publicaciones, la cuales subtituló con "en busca de la pista de baile más cercana", nos ha sorprendido con un look muy atrevido, aunque siempre a su estilo, con un conjunto completamente negro donde la lencería era la gran protagonista.

El mono de terciopelo negro presentaba una silueta de corte alto en la pierna, escote pronunciado que casi le rozaba el ombligo, tela fruncida en los hombros, aberturas extragrandes para los brazos y un nudo en los laterales que dejaba zarcillos de terciopelo cayendo hasta sus rodillas.

Debajo del mono, la cantante mostró un sujetador negro de encaje transparente de Gucci. Un 'bralette' muy similar al que llevó en una de las celebraciones de su cumpleaños. Este nuevo diseño incluía 'cut-outs' y un estampado del patrón monograma GG de la 'maison' italiana.

Lipa complementó su estilismo con joyas doradas de Chanel, en las que incluía una gargantilla, un collar largo con la forma del frasco de un perfume y pendientes de aro, demás de un bolso rectangular con correa al hombro de brillantes.

Las polémicas declaraciones de Dua Lipa

Este look viene justo después de que salieran a luz las polémicas declaraciones que la inglesa dio a Vogue en apoyo a Lizzo, aunque la entrevista se hizo antes de que salieran las acusaciones hacia la intérprete de About Damn Time ha sido señalada por tres de sus bailarinas de acoso sexual en un club de 'streaptease' en Amsterdam y gordofobia.

Esta no es la primera vez que Lizzo acude a este tipo de lugares. Dua disfrutó de una noche repleta de estrellas con Lizzo en un 'stripes club' después de los Premios Grammy en 2020 y habló con franqueza sobre las críticas que recibió después de que la acusaran de apoyar la explotación de las mujeres.

"Obviamente, estoy en contra de cualquier tipo de explotación. Pero también veo esta crítica interminable a las decisiones de las mujeres. Es como navegar por un campo minado desde el principio (...). Estamos avergonzados por todo y por cualquier cosa. ¿Alguien piensa en las propias experiencias de las personas antes de atacarlas? Por eso, para mí, es muy importante respetar las decisiones de las mujeres, sean cuales sean", declaró en la publicación.

