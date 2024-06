La 'drag queen' Carmen Farala desvela todos los secretos de su viral vestido de macarrones en los Premios de la Academia de la Moda

La semana pasada se celebraron los primeros Premios de la Academia de la Moda española, una cita que ningún amante del diseño y la confección se quiso perder, derrochando glamour y personalidad con looks que parecían sacados de la misma Gala MET.

Si bien los looks extravagantes estuvieron a la orden del día con vestidos a medio hacer, mohicanos de plumas, abanicos gigantes de Locomía o los kilometros de tul, hubo una invitada que arrasó con todo gracias a su vestido de macarrones, y esa fue Carmen Farala.

En sus últimas apariciones en la alfombra roja, la 'drag queen' apuesta por crear y personalizar sus propios vestidos para crear un look único y original, como el que llevó a los premios Elle Style, donde, a partir de una tela estampada, cortó y cosió un espectacular vestido al que luego le pintó unas flores en color vino y verde.

Para la gala de la Academia de la Moda, Carmen Farala llevó el collar de macarrones del Día de la Madre al siguiente nivel, confeccionando un vestido hecho exclusivamente de pasta e hilo, donde no faltaban la normal, la integral y la vegetal, para añadir más toques de color, tal y como explica en el vídeo que ha subido tanto a X (anteriormente conocido como Twitter) como a Instagram.

El proceso para su creación fue bastante meticuloso, y es que aunque no estuviera hecho de materiales convencionales, el trabajarlo fue aún más duro. "Tras calibrar todos y cada uno de los macarrones que voy a utilizar para separarlos por tamaño, vamos a crear las bases del cuello y cintura que irán unidas por la espalda con una cremallera para poder entrar y salir del vestido [...] Hay que trabajar con muchísimo cuidado por lo frágil del material: un solo macarrón roto puede arruinar el trabajo de varios días", dice en el vídeo.

El resultado fue un espectacular —y frágil— vestido con un total de 3 semanas para su elaboración, que obedecía a las últimas tendencias, ya que aunque estaba hecho con macarrones, gracias a las crucetas que había por toda la prenda parecía estar hecho de crochet.

Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar y, pasando por alto bromas como "por lo menos no vas cocida" o "las profesoras de infantil temblando, ya las madres no nos vamos a conformar con un collar de macarrones", sus seguidores la colmaron de halagos. "Es que eres un artista y lo luciste como nadie lo hubiera hecho", "Como siempre te superas" o "No es moda, es arte", fueron algunos de los comentarios que se podían leer en su publicación.

Esta no es la primera vez que Carmen Farala crea un vestido de pasarela con materiales extraños. Hace tan solo un mes nos sorprendía con un diseño hecho de cartón en el que no faltaba el corsé ni la crinolina y en su paso por Drag Race, creó un conjunto espectacular a partir de la funda de un colchón.

