Las modas van y vienen, pero, hay algunas prendas que son atemporales y nos perseguirán a lo largo de los tiempos, algo bueno, ya que siempre podremos recurrir a ellas. Para esta temporada, por ejemplo, están de moda los looks icónicos y atemporales como los que la cantante Aitana ha seleccionado junto a Levi’s para la colección Spring Icons by Aitana. Fuera cazadoras de plumas del armario, hola chaquetas vaqueras y, por supuesto, los jeans, la prenda que no sale de nuestro armario en ninguna época del año.

Esta nueva colección apuesta por los looks confeccionados en su totalidad con prendas vaqueras para la primavera. ¿Cómo? Con conjuntos esenciales de Levi’s como cazadoras vaqueras, chalecos o el icónico vaquero 501. Pero, dónde podemos conseguir este pantalón al precio más bajo, la tienda de Levi’s en Amazon nos da la solución.

En el marketplace podemos ahorrarnos hasta 60 euros en algunos modelos del mítico vaquero Levi’s 501, solo hay que saber cómo buscar. Por eso, desde 20deCompras hemos destacado algunos de los modelos que seguro que te encantan y que pueden ser tuyos desde 66 euros. Por ejemplo, estos de corte regular y color clarito son ideales para esta época del año en la que vuelve el calorcito.

Los míticos Levi's 501, los más claritos. Amazon

- Si los prefieres más oscuros, este modelo desde 66 euros es uno de los más económicos. Y, el corte, es exactamente igual que el anterior.

Los Levis' 501 oscuros Amazon

- Sin embargo, si eres más de color negro, hasta en las noches frías de verano, este vaquero es el tuyo. Además, recuerda, el color negro es más elegante hasta en pantalones vaqueros.

Los míticos Levi's 501, los negros. Amazon

- Y, por último, si no te atreves del todo con el negro en primavera y en verano, no pierdas de vista estos vaqueros Levi's 501, pero, de color gris (¡para los que no se decides entre negro o vaquero!).

Los míticos Levi's 501, los grises. Amazon

