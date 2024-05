Doja Cat imita a Lady Gaga y aparece en la Gala Met 2024 en toalla de ducha

No es sorpresa que uno de los looks más esperado de la Gala MET 2024 fuera el de Doja Cat. La rapera esperaba atraer todas las miradas después de que en la pasada edición apareciera con uno de los mejores looks de la noche. En esa ocasión, se convirtió en Choupette, la adorada gata de Karl Lagerfeld. Pero, esta vez, la inspiración de la cantante ha sido nada más y nada menos que Lady Gaga, para después dar un giro a su vestimenta que no se ha quedado fuera de la polémica. Parece que algunas celebrities, entre ellas, Rosalía como icono de España, no entendieron el concepto del evento.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acogía la Gala MET 2024 bajo la temática 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' (Bellas durmientes: el despertar de la moda). De este modo, el 'dress code' que estaba marcado para la noche era el de 'El jardín del tiempo'. Pese a que algunas artistas han logrado deslumbrar en la alfombra roja, otras han sorprendido por la elección de una vestimenta dudosa pero igual o más extravagante de lo esperado. Es así como Doja Cat acaparaba todas las mirada al salir del Hotel The Mark, cercano al museo, en toalla de ducha.

Doja Cat imita a Lady Gaga al salir con toalla de ducha

Era la primera puesta en escena previa a la Gala MET. En las puertas del Hotel The Mark se agolpaban algunos fotógrafos esperando la salida de Doja Cat. Para sorpresa de muchos, la cantante apareció en toalla de ducha como si no hubiera tenido tiempo de vestirse para la ocasión. De hecho, esas fueron las primeras reacciones de las redes sociales, que no tardaron en plagar plataformas como X (antes Twitter) con memes.

El atuendo de la artista no parecía casar para nada con la temática descrita, ya que su outfit se componía solamente de una toalla de ducha para el cuerpo, otra rodeando su cabeza y unos zapatos de tacón. Aun así, posó para los fotógrafos presentes, haciendo también visible un maquillaje que impostaba una máscara de pestañas deslizándose y decorada con purpurina. Y, es que, este look de Doja Cat escondía un guiño oculto hacia otra artista de la industria musical: Lady Gaga.

La cantante de temas como Bad Romance ya lució el mismo conjunto de toallas de ducha en 2019. Solo que Gaga lo hizo en una sesión fotográfica previa a la gala de los Premios Oscar de ese año y con el rostro totalmente limpio. Fue el año en el que la también actriz consiguió alzarse con su primera estatuilla por Mejor canción original con Ha nacido una estrella. Doja Cat retrata esta icónica fotografía, incluso, en el collar que esconde grandes similitudes, sobre todo en su piedra.

El efecto mojado, la clave en su segundo look

Pero para sorpresa de todos lo que se toparon con este primer look, Doja Cat tenía escondido el verdadero outfit para la exposición en la alfombra roja de la Gala MET. Aunque algunos seguían sin entender qué pretendía la cantante, esta mostró un camisón blanco totalmente mojado, llegándose a marcar así toda su silueta casi desnuda.

Doja Cat en la Gala MET 2024 Getty Images

El secreto del concepto de este look se encontraba en los gestos con los que Doja Cat posaba ante las cámaras. Con una mano tapando sus pechos y con otra situada en su abdomen bajo, la artista emulaba una escultura de la antigua Grecia. Una comparación viva de esas obras artísticas que exponían en la delicadeza del mármol blanco las finas telas y la representación del cuerpo de la mujer en su modo más natural. Aun así, la artista ha reconocido elegir un outfit así por el algodón, la flor más usada. ¿Es entonces o no un acierto en la temática? Parece que esta vez solo ha convencido a unos pocos.

